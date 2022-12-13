摩洛哥隊員的多重身份





在本屆卡塔爾世界盃賽場上，摩洛哥隊的表現出人意料，小組賽0比0戰平上屆亞軍克羅地亞，2比0戰勝歐洲強隊比利時，2比1力克北美勁旅加拿大，以小組第一的成績晉級16強。面對淘汰賽的第一個對手西班牙隊，摩洛哥球員靠嚴密防守令對方無法破門。在點球大戰中，摩洛哥門將保奴(內地稱布努Yassine Bounou)發揮出色，連續撲出兩個點球，同時摩洛哥球員三罰三中，靠球技和定力將西班牙隊淘汰出局。四天後，士氣高漲的摩洛哥隊靠一記頭球擊敗擁有國際巨星C朗(內地稱C羅)的葡萄牙隊，成功闖入半決賽。

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摩洛哥隊創造了非洲隊的最佳戰績，也改寫了阿拉伯國家參加世界杯比賽的歷史。這幾天看電視，經常會聽到一句話，「這是摩洛哥的驕傲，也是整個非洲和阿拉伯世界的驕傲！」雖然摩洛哥球員看上去都是北非人，但其實他們來自多個國家，母語也不一樣，唯一的共同點是每個人都有摩洛哥血統和對摩洛哥的國家認同感。這一點讓他們格外與眾不同。



生於外國，血脈相連，身份特殊



摩洛哥足球在非洲一直是中上水平，但在國際大賽中異軍突起與近年來大力徵召境外名將有直接關係。2014年巴西世界盃大賽上，摩洛哥的鄰國阿爾及利亞打入16強，而促成這一戰績的主要因素之一是隊中有14名歸化球員，他們都是出生在外國但有阿爾及利亞血統的職業球員。摩洛哥與阿爾及利亞很相似，也有很多人移民海外，多數在西歐國家，因為摩洛哥人會講法語，北部地區的人還講西班牙語，去法國、西班牙、比利時、荷蘭等國家比較容易開始新生活。他們的後代在當地出生，從小與其他兒童一樣感受足球的魅力，後來成為足球健將。



參考阿爾及利亞的經驗，摩洛哥也吸收在外國踢職業聯賽的優秀球員為摩洛哥效力。本屆世界盃的摩洛哥隊有16名血緣歸化球員，其中的幾位主力分別生長於西班牙、荷蘭、法國，是當地小有名氣的球星。門將保奴出生於加拿大蒙特利爾，父母是摩洛哥移民。他後來回到摩洛哥，曾經入選西班牙著名球會馬德里體育會下屬的青年隊。這位31歲的門將身高1.92米，2013年開始代表摩洛哥國家隊出賽，上屆俄羅斯世界盃是替補，今年成為正選。吸收了這些優秀球員，摩洛哥隊實力大增，有望繼續創造歷史。



旅居海外，多重身份，眷戀祖國



由於歐洲多國都有大量摩洛哥移民，所以每當摩洛哥隊贏球時，當地的摩洛哥人社區都會出現慶祝活動，這與摩洛哥裔居民在當地的生活環境有關係。很多人在「新世界」被視為「外來者」，即使是在當地出生，講當地語言，仍會因為相貌而被歧視。這導致他們即使法律上已經是當地國民，但實際上卻具有多重身份，較難擺脫「外來移民」、「移民後代」等外界強加的標籤。他們難免會認為自己仍是摩洛哥人，或者既是法國人(西班牙人)也是摩洛哥人，心中留有一絲對祖國的眷戀。其實這種情況在很多國家的移民社區都非常普遍，我在美國和歐洲的華裔社區見到過完全相似的情形。



正因如此，當摩洛哥爆冷大勝比利時那天，布魯塞爾的摩洛哥裔居民紛紛上街慶祝，後來還出現球迷騷亂，導致警察要動用水炮和催淚彈來驅散人群，電車和地鐵也受影響。其實，上街的人當中不僅有摩洛哥裔居民，還有其他非洲國家和阿拉伯國家的移民，摩洛哥隊的勝利讓他們都備受鼓舞。近年來，歐洲右翼勢力抬頭，反移民情緒升溫，身處歐洲的非洲和阿拉伯移民往往首當其衝受到波及。摩洛哥足球隊的勝利被非洲和阿拉伯人視為集體的勝利，所以在摩洛哥連續「拔牙」(擊敗西班牙和葡萄牙)之時，人們上街慶祝的場景不僅出現在摩洛哥的大城市，還出現在開羅、阿爾及爾、利雅得、薩那等阿拉伯國家的首都，巴黎香榭麗舍大道也有人揮舞摩洛哥國旗，有人興奮地一路高叫，駕車者不停地鳴喇叭。



遠在大西洋另一邊，美國和加拿大也有很多人慶祝摩洛哥隊的勝利。蒙特利爾位於加拿大法語區，目前有五萬多摩洛哥移民。當摩洛哥戰勝加拿大時，他們在摩洛哥裔較為集中的社區熱烈慶祝。紐約皇后區的Astoria社區有較多北非移民，他們一起上街慶祝摩洛哥隊的勝利，將整條街道堵得水洩不通。這讓我想起1994年美國舉辦世界盃時的情形，當時我在紐約做記者，為了寫報導，在玻利維亞、哥倫比亞等南美球隊比賽之後，我要去皇后區拉美裔居民較為集中的社區，採訪當地人的慶祝活動。在愛爾蘭隊出賽那天，我會去愛爾蘭酒吧採訪愛爾蘭球迷的反應。當時互聯網還未普及，電腦仍在用只有英文字母不見圖像的DOS系統，因此我的「滯後報導」還有市場，這要是在今天，肯定沒人看了。



憑藉「主場」，硬撼法國，賽果難料



摩洛哥隊下一場將硬撼上屆冠軍法國隊，鑑於看台上多數是阿拉伯觀眾，而且他們多數會支持摩洛哥，所以有些體育評論員已經預測，摩洛哥將憑「主場之利」再下一城，殺入世界盃決賽。足球比賽有很大的偶然性，賽果難以預料，但摩洛哥隊近日已屢創紀錄，再刷新一項也不會令人意外吧？



