盧炳松《識做》，大家也「識做」

上次提到遺囑和信託的優缺點，也提到，在這兩種遺產規劃工具之外，還有另一選擇的，本來今次想再續這個話題。但前周跟一位退休人士碰面，感到他現在的「工作」十分有意義，因此，今次想先談一下這位退休達人，下次再續信託的話題。

我所指的退休達人，就是剛有新書出版的盧炳松兄。普羅讀者或許對他的大名感到陌生，但如果是在商界打滾的朋友，應該對他不會陌生了。我指的，當然是他未退休之前，因為退休前，BC（盧的英文簡稱）是幾家大公司，當中包括美資跨國公司可口可樂和香港迪士尼樂園，以及本港上市REITs領展（00823）的公關大員。

他的新書，名字叫《識做》，意思就是如何協助公司建立公眾形象，以及遇到公關災難時如何拆彈，以及重建公司形象。當中的真實個案，絕對令人拍案叫絕。大家有興趣者，就去買這本書來看。

我想指出的是，BC將打工生涯中的各種經歷寫成一本半自傳，只是他退休後的其中一項工作。他的第二項工作就是成立一個「基督為本基金」，專門協助晚晴病危人士，完成在世的最後心願，然後安心上天堂。我認為，這項工作的意義更重大呢！





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據知，幾年前剛退休時，BC自掏腰包，注資百多萬到「基督為本基金」，開展「誠心所願」計劃，先走訪全港善終服務機構，取得聯繫，鼓勵潛在受益對象申請基金援助。合資格者，基金會提供資源和人力，去達致其人生的最後夢想。

原來，他之所以有這個「夢想」，是跟他敬愛的祖母有關，事緣當日他只顧工作，從來沒有好好陪伴過年邁的祖母。原來，祖母的最大心願就是想他多點陪伴。當祖母「突然」離世後，他感到十分懊惱，也很自責。

後來，他當迪士尼外事副總裁時，轄下有個慈善事務團隊是向他匯報的。大家可能聽過，迪士尼會為一些患重病的兒童，安排跟迪士尼卡通人物見面，一償他們的心願。當他見到這些兒童見到偶像時的開心表情，才明白圓夢的力量。他就下了決心，想為臨終人士安排圓夢，以此撫平自己40年來的傷口。

各位，若你認識任何60歲以上香港居民，已被註冊醫生確診身患危疾，並已進入人生最後階段，又有個夢想或心願未完的，就可聯絡盧炳松的「基督為本基金」：

地址：香港仔湖北街裕景中心1401室。

電郵：bclo@basicfoundation.org.hk

如果大家都「識做」，人間就會更多美善。有更多人快樂，你的退休生活也會更快樂！



作者電郵：lkslo@yahoo.com