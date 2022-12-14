黑色素瘤新症10年增6成！基因變異可半年內奪命！察覺身上的痣有這些異常要盡快求醫

最常見的3種皮膚癌中，黑色素瘤雖僅佔整體患者人數約8%，但本港過去10年間新症數目增近6成，加上在病發早期已可擴散至其他器官，使其死亡率為3種常見皮膚癌當中最高。有腫瘤科醫生指，約5至6成黑色素瘤患者更會出現BRAF基因變異，逾半未作適切治療患者，可於半年內死亡，但如能及早辨識並進行標靶組合治療，患者存活期將大幅提升。

戴燕萍醫生指「BRAF基因變異」多出現在多痣、年輕患者或軀幹生素瘤的患者身上，如未服用BRAF抑制劑，逾一半患者在半年內死亡。

臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍透露，一名沒有患病高危因素的40多歲女子，一年多前在大腿發現直徑約1厘米的黑色斑塊，且在約1個月後擴大1倍，隨即前往求診，並確診為第3期黑色素瘤，且帶可令癌細胞製造更多促進其生長的異常蛋白質的「BRAF基因變異」。她指事主因多種原因，在手術後只接受電療，不料病情在術後約4個月復發，不幸擴散至肺部，惡化為第4期黑色素瘤，幸及時進行標靶組合治療才穩定病情。

早期難察 本港新症10年升6成

她稱黑色素瘤大部分源於過度暴曬，但一般人較難察覺患上黑色素瘤，因除皮膚冒出新黑斑外，亦可能是從原有的膚斑或痣轉變而成，惟早期不痛不癢致難察覺，又或與其他皮膚病混淆，易致延誤治療，加上可極速擴散至其他部分皮膚以至不同器官，僅約2成患者能活多於4年。

她引述外國統計指，全球前年共32.5萬人患黑色素瘤，並有約5.7萬人死亡，料到2040年全球每年新症數目將升至51萬、死亡人數增至10萬；而在本港，醫管局數字顯示，2020年本港黑色素瘤新症共106宗，較2011年升6成，而同年死於皮膚癌的83人當中，有52人死於黑色素瘤，足證其病情特別嚴重。

5至6成患者 帶BRAF基因變異

她亦提到，高達5至6成患者帶「BRAF基因變異」，且多出現在多痣、年輕患者或軀幹生素瘤的患者身上，如未服用BRAF抑制劑，逾一半患者在半年內死亡，故盡早辨識是否患BRAF基因變異相當重要。

戴燕萍強調，如患者及時接受標靶組合治療，其存活率將顯著提升，如他們首年和翌年的整體存活率分別達73%和51%，高於單一標靶治療的64%和38%，即使癌細胞已轉移至其他部位，5年無惡化存活率仍可達20%，遠高於單一標靶治療的9%，5年無復發存活率達52%。