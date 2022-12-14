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14/12/2022

Mark To Market令債券蝕大錢

#理財 #外匯基金 #債券 #孳息率 #票面息
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　上日提到，我的姊妹Sara聽到外匯基金今年首三季蝕2655億元，最初感到很驚訝。但我告訴她，表面看，2655億元確實是個天文數字，但相對外匯基金近4萬億的規模，實際蝕幅只是6.3%左右，比起很多基金的表現已經算好，她就釋懷了。

 

　　但當她知道，當中的債券，以首三季計，蝕得還多過港股時，又感到困惑，因為在她心目中，債券是低風險投資，怎會跌得如此厲害。

 

　　我先告訴她，影響債券價格的一個主要因素是息口，尤其是優質的國債。息升債跌，息跌就債升。今年以來，美國大幅加息，比市場預期為高，於是，債券價格就跌得厲害。

 

（iStock）

 

　　「妳明白了息升債跌，息跌債升的原因了嗎？」

 

　　「其實我是似明非明的。」Sara告訴我。

 

　　「我估計，妳不明白的原因是妳對債券的認識還未夠深。我嘗試再解釋一下，其實，每份債券都有一個票面息，這是固定的，例如4%（個別債券可能是零息，即沒有票面息，但就會以折讓價出售）。如果債券價格是100的話，即100%（這是債券的報價方式），也即是，債券面值是100萬元的話，妳就以100萬買入；如果債券價格是99%的話，妳只需用99萬便可買入價值100萬元的債券。這時，妳的回報其實是高於4%的。這個妳明白嗎？」

 

　　「這個明白，好像股票一樣，我買便宜了，股息率便上升。」

 

　　「聰明，如果債券價格是101%的話，代表妳要以101萬買入價值100萬的債券，雖然該債券仍按100萬派4%的票息，但妳的回報就低於4%了，因為妳投資101萬才收到4萬債息。這個實際回報叫孳息率。當妳一買入該債券，就會鎖定妳的回報。不過，市場利率會不斷變化，正如今年的情況，本來是很低息的，但美國突然大幅加息，比市場預期為高。假如本來的債券孳息率只有2%，但原來市場利息預期或已經升至4%，那麼，投資者就會拋售這些只有2%回報的債券，把資金投入有4%回報的資產。這時，債券價格便會下跌，直到孳息率升至接近市場息率，即大約4%才會停止。」

 

　　「咦，但其實，只要持有至到期，發債人又沒有賴債，其實，這些價格波動對我沒有影響呀，我有理解錯嗎？」

 

　　「妳沒有理解錯。」

 

　　「那麼，為甚麼外匯基金持有的債券會蝕得那麼厲害？」

 

　　「主要原因是要Mark To Market。」

 

　　「Mark To Market？甚麼意思？」

 

　　「即是到截數當日，例如到9月底的第三季末便要按市價計一次數。如果債券價格跌了，便要當該債券是蝕錢。但正如妳所說，如果到期時，發債人沒有違約，這份債券的價格便回到100%，無論之前是高於100%或低於100%都是。」

 

　　「咦，那時外匯基金再報數時，是否會『賺回』之前的損失？」

 

　　「會呀！」

 

　　「那我明白了。即是只要這些都是優質債券，最終沒有違約，外匯基金持有的債券，可以預期是會『賺大錢』的。」

 

　　「哈哈，我不知道大不大，但賺錢就肯定是！」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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