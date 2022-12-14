  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場女王
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做

14/12/2022

職場女王Son姐 | 工作界的失樂園：60K洗碗工無人做！政府工唔使大學畢業頂薪50K！請人難係邊個嘅錯？

#波友 #職場 #人才荒 #政府工 #請人難 #口水佬 #手機王 #職場小貼士 #機師 #請人 #企鵝 #搶人才 #招聘 #射波 #性格大師 #求職 #洗碗工 #管理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　寫完上一篇稿，正想疊埋心水修練葵花寶典，希望我的餐廳能夠早點緣份到能夠請到有緣人。結果被我的可愛讀者們的留言，搞到我笑到收唔到聲幾乎走火入魔。獨樂樂不如眾樂樂，選出當中之『最』，希望大家不會像我笑到悲從中來！

 

　　最好笑的留言：『呢行好多機師、企鵝、手機王、口水佬、波友、性格大師』。

 

　　實在形容得非常貼切活潑生動，超越我的動物扮公室！機師專門放飛機。企鵝企定定唔郁包括手和腳，不過非常好胃口食到肚滿腸肥。手機王不論任何時候做甚麼都機不離手。口水佬得把口，講就天下無敵，做就冇心冇力。波友顧名思義就是最識射波。性格大師當然最有主見又有脾氣，拍枱唔做有幾難，究竟誰怕誰？

 

　　最嘩然的留言：『當我聽到有餐廳，請洗碗工要出到60k但願意嚟見工嘅寥寥可數，覺得好匪夷所思』。

 

　　原來六萬元是包場價，一日最少10個小時不停洗，還要年終無休365日日返足，要放假休息請病假，就要包埋請替工，總之一定要有人返工。計一計條數，一日10個鐘一個月30日即是300個鐘，平均$200一個鐘，好高人工喎！ 為甚麼這一份筍工竟然冇人肯做？點解呢？點解呢？

 

　　最考我的留言：『以妳豐富的HR 經驗，這個問題，是員工自身的問題或是公司大圍環境的問題？』。

 

　　答案是社會的問題！因為不再是人浮於事了，不用擔心沒有工作會食西北風的情況之下，求職者可以afford賦閑在家慢慢挑選合心水的工作。另外就是太多公司老闆思想作風沒有與時並進，以前升職加薪打工仔夢寐以求，今日升職加薪打工仔拒絕唔要，為甚麼會有這種現象出現？？那麼要的究竟是甚麼？老闆們，你們可有答案？

 

　　題外話，剛剛看到報紙食物環境衞生署招聘二級衞生督察，毋須任何工作經驗亦不需要大學畢業，只需要有相關學科高級文憑或副學士學位即可申請。工作包括巡查檢控牌照事務處理投訴，指指點點行行企企入職就有30k，薪酬頂點是50k，做滿3年可正式成為公務員。

 

　　Title高Package正，珠玉在前怪不得我請人如此難！我自嘆不如，低頭繼續練功先！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多職場女王文章

你可能感興趣

#波友 #職場 #人才荒 #政府工 #請人難 #口水佬 #手機王 #職場小貼士 #機師 #請人 #企鵝 #搶人才 #招聘 #射波 #性格大師 #求職 #洗碗工 #管理

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk