職場女王Son姐 | 工作界的失樂園：60K洗碗工無人做！政府工唔使大學畢業頂薪50K！請人難係邊個嘅錯？

寫完上一篇稿，正想疊埋心水修練葵花寶典，希望我的餐廳能夠早點緣份到能夠請到有緣人。結果被我的可愛讀者們的留言，搞到我笑到收唔到聲幾乎走火入魔。獨樂樂不如眾樂樂，選出當中之『最』，希望大家不會像我笑到悲從中來！

最好笑的留言：『呢行好多機師、企鵝、手機王、口水佬、波友、性格大師』。

實在形容得非常貼切活潑生動，超越我的動物扮公室！機師專門放飛機。企鵝企定定唔郁包括手和腳，不過非常好胃口食到肚滿腸肥。手機王不論任何時候做甚麼都機不離手。口水佬得把口，講就天下無敵，做就冇心冇力。波友顧名思義就是最識射波。性格大師當然最有主見又有脾氣，拍枱唔做有幾難，究竟誰怕誰？

最嘩然的留言：『當我聽到有餐廳，請洗碗工要出到60k但願意嚟見工嘅寥寥可數，覺得好匪夷所思』。

原來六萬元是包場價，一日最少10個小時不停洗，還要年終無休365日日返足，要放假休息請病假，就要包埋請替工，總之一定要有人返工。計一計條數，一日10個鐘一個月30日即是300個鐘，平均$200一個鐘，好高人工喎！ 為甚麼這一份筍工竟然冇人肯做？點解呢？點解呢？

最考我的留言：『以妳豐富的HR 經驗，這個問題，是員工自身的問題或是公司大圍環境的問題？』。

答案是社會的問題！因為不再是人浮於事了，不用擔心沒有工作會食西北風的情況之下，求職者可以afford賦閑在家慢慢挑選合心水的工作。另外就是太多公司老闆思想作風沒有與時並進，以前升職加薪打工仔夢寐以求，今日升職加薪打工仔拒絕唔要，為甚麼會有這種現象出現？？那麼要的究竟是甚麼？老闆們，你們可有答案？

題外話，剛剛看到報紙食物環境衞生署招聘二級衞生督察，毋須任何工作經驗亦不需要大學畢業，只需要有相關學科高級文憑或副學士學位即可申請。工作包括巡查檢控牌照事務處理投訴，指指點點行行企企入職就有30k，薪酬頂點是50k，做滿3年可正式成為公務員。

Title高Package正，珠玉在前怪不得我請人如此難！我自嘆不如，低頭繼續練功先！