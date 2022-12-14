世界盃2022｜阿根廷變陣 反擊勝克羅地亞 法國攻守穩 摩洛哥4強止步

阿根廷昨晚部署充足，知道克羅地亞以守為攻，乾脆就改變踢法，讓出控球權，打反擊，果然奏效。

今晚法國大戰摩洛哥，會是強隊順利晉級，抑或黑馬繼續神奇之旅？關鍵還是看領隊、排陣部署和球員質素這三個因素。

美斯昨晚不但自己攻入12碼，而且接連創造機會。這種世界級表現，看一場少一場，8年後再入決賽，有了去年美洲國家盃的經驗，他絕對有能力帶阿根廷爭標。

全場只有39%的控球，但10次射門7次中，非常有效率。阿根廷今場變陣成功，領隊史卡朗尼應記一功。

正如美斯賽後所講，對克羅地亞改變踢法，他們很快就會亂，果然不習慣控球在腳的克羅地亞，全場12次射門，比阿根廷還多，但只有2次中，既輸在戰術上，亦輸在球員質素。

昨晚一戰，相信是摩迪在世界盃最後一役，當他離場時候，雙方球迷都起立鼓掌，而美斯和迪瑪利亞等都與他擁抱，足球壇上識英雄重英雄是最美一幕。

今晚法國遇上摩洛哥，法國有阿根廷做了示範，迪甘斯會不會變？

之前已經提過，摩洛哥是今年8月才臨陣換帥，但列格古不但成功將一度宣布離開國家隊的薛耶治等球星找回來，甚至讓這隊摩洛哥更團結、踢得更有球味。

但相比法國領隊迪甘斯，不但上屆已經率領法國奪冠，更讓普巴、麥巴比等超級球星甘心為球隊犧牲。以成就和個性，顯然迪甘斯更勝一籌。

再說排陣，今屆法國與上屆法國可謂完全兩隊球隊，上屆法國隊主守，全因由兩個全能中場普巴和簡迪在陣；但今屆法國則是主攻型，中場用兩個年輕球員擔正，左右兩翼是基沙文和麥巴比，讓球隊既能夠踢傳控，又可以快速推進打突擊。

反觀摩洛哥，今屆近乎都是以穩守突擊為主，但要留意的是，摩洛哥並不是只懂防守粗糙隊伍，反而有不少進攻都是從後場開始組織，傳控到位。

摩洛哥哈基美和麥巴比是聖日耳門隊友，雙方知根知底，今晚又會對位；但論質素，麥巴比始終較高，且看哈基美會不會能踢出超水準。

這兩個因素未能分出高下，但講到球員質素，法國佔優。

首先，作為衛冕冠軍法國，球員經驗一定較好，加上球隊年輕有活力，面對打快節奏的球員都不會輸蝕。

基沙文這幾年在球會鬱鬱不得志，但在國家隊仍是不可或缺；上屆被迪甘斯安排踢進攻中場，今屆更改到右翼鋒位置，但他沒有怨言，而且控制節奏非常出色，是今屆法國成功無名英雄。上場對英國贏2:1，兩個助攻均來自他。

摩洛哥球員有不少都在外國出生，自小接受外國足球訓練，而且都在歐洲二線球隊效力，有一定個人實力。

但足球是11人比賽，法國整體質素明顯高一班，就如同阿根廷一樣，每次反擊都做到威脅，即使今晚摩洛哥都有反擊機會，但都未必把握到，這就是勝負分野。雖然世界盃每一屆都有黑馬，但神奇之旅基本上在4強止步。

當然，好波不如好運，昨晚阿根廷的第一球12碼和第二球艾華利斯的入波都略帶運氣。今晚法國和摩洛哥都必定做好最佳部署，如果不是摩洛哥太走運或者法國太倒霉，法國應該可以與阿根廷會師決賽。

英格蘭出局之後，大家又再討論是否需要易帥，連修夫基自己都表示正在考慮。其實以他級數，上屆能帶隊去到4強已經超出預期，他能量也到此為止。對英格蘭來說，球員質素不算頂級，誰做領隊是重點，現在傳出杜曹和普捷天奴等都有興趣執教，求變就是好事。