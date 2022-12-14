  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
食療新意思
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2022健康同行夥伴大獎醫言相信德醫善言

14/12/2022

氣溫下降！正是補腎好時機！核桃杞子雞湯+天灸，養精蓄銳，為冬至做準備！

#識食 #食譜 #健康好煮意 #三九天 #大雪 #保健 #補腎 #食療 #冬季養生 #核桃 #三伏天 #健康 #中醫 #冬至 #湯水 #天灸 #健脾 #健康小tips #益腎
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陳沛思

    陳沛思

    註冊中醫師，香港浸會大學的中醫學學士及生物醫理學士(榮譽)學士及香港大學碩士(MPhil)，曾參與菲臘牙科醫院研究。陳醫師亦曾往內地義診，閒時出席癌症病者講座，為病友講解中醫對癌症看法。現為兩女之母，鼓勵母乳餵哺，崇尚自然，樂於和人分享中醫養生之道，一起過健康的生活。

    食療新意思

    每周三更新

　　「氣溫突然下跌了兩度！立即找回大褸。」Riva說。

 

　　「大雪到了，天氣寒冷，不少人都鼻敏感發作，手腳冰冷。」我說。

 

　　「是呢。」Riva說。

 

　　「天氣嚴寒，正是補腎的好季節。內經云︰冬三月，此謂閉藏。冬日的養護重在『藏』。那『藏』甚麼？就是藏精。『藏』好了，則『精滿神足』。冬天是養精蓄銳的好時候。下周冬至，更要好好預備，這時與天時相應，攝入的好東西也特別容封藏。民間有『冷在三九，熱在三伏』的說法。『三伏天』和『三九天』分別為一年最熱和最冷的日子。這時做天灸治療，可以改善體質。」我說。

 

　　「和夏天一樣貼藥？」Riva問。

 

　　「冬至一陽生，當陰氣到最盡頭，陽氣開始復甦。三九天灸能鞏固三伏天灸的功效。冬天人體陽氣斂藏於裡，以辛溫的中藥磨成粉末，加入薑汁搓製而成的藥泥成為天灸藥貼，因病情敷貼不同穴位，達到溫通經絡、行氣活血以及祛濕散寒的作用。

 

　　不論三伏天灸或是三九天灸，通過藥泥使皮膚局部充血，甚或出現水泡，從而激發人體陽氣，有機會導致疤痕。有些人皮膚也可全沒問題。首次貼藥的人士可嘗試減少貼藥時間，以便觀察皮膚反應。」我說。

 

　　「之前三伏天灸也只留下印，現在都不太明顯了。我倒不怕。」

 

　　Riva說。「除了貼藥，可以配合保健湯水，加強補腎效果。想起補腎，當然想到核桃，外形真像一個腦袋。核桃性溫，味甘，入腎、肺經，有補腎固精、溫肺定喘、潤腸、治腎虛喘嗽、腰痛腳弱、陽痿、遺精、小便頻數、石淋、大便燥結的功用。杞子也是養肝補腎的好選擇。杞子，正式名稱為枸杞子，性平，味甘，入肝、腎經，能養肝明目、補腎益精。這些材料煲雞湯，能益氣養血。雞肉性溫，味甘，入肝、腎、肺經，能溫中補脾、益氣養血、補腎益精、清虛熱。」我說。

 

　　「沒做天灸也可飲嗎？」Riva問。

 

　　「這款是冬日保健湯水，一家大小也能喝。」我說。

 

 下一頁　核桃杞子雞湯

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多食療新意思文章

你可能感興趣

#識食 #食譜 #健康好煮意 #三九天 #大雪 #保健 #補腎 #食療 #冬季養生 #核桃 #三伏天 #健康 #中醫 #冬至 #湯水 #天灸 #健脾 #健康小tips #益腎

更多健康文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk