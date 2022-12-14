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14/12/2022

2023年事業運 │土象星座：金牛遇人事大地震？處女俾上司兇？山羊有財務問題？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　踏入2023年，掌管中期運勢的木星和土星都會轉星座，這兩顆星一個代表發展， 一個則是困難所在。上次談了火象星座，今次就看看土象星座的事業運，可按你的太陽和上升星座作參考。

 

Read More：2023年事業運 ｜火象星座：白羊有轉工好機會？獅子有得升職？人馬工作遇新刺激？

 

金牛座

 

　　金牛座在上半年似乎要保持低調，默默耕耘，工作上會有較多的掣肘，好像沒甚麼發揮。也要留意在3至6月期間，公司會有較大的變動，例如人事大地震、換上司，你也可能會被調職。

 

　　到了年中，事業運會逐漸好轉，會有更多的機會，所以要把握時機，盡量去表現自己的才能，亦較容易得到賞識，以至晉升的機會。

 

　　如果你對現職覺得不太滿意，想另謀高就，也可以趁下半年的時間轉工，會比較容易找到理想的工作，也會有較佳的發揮。

 

處女座

 

　　在新一年頭三個月，處女座都需要面對頗大的壓力，日常工作總是相當緊迫，想輕鬆一下也不容易。亦會遇到上司壓下來的問題，例如上司總是罵你做事不妥當，對你態度很兇，讓人透不過氣。到了3至6月，也需要處理工作各種危機，亦有機會轉換工作模式和崗位。

 

　　如果你從事工作，需要和別人合作、見客之類，這一年會遇上一些要求相當高的夥伴或客人，他們都會給你不少壓力。不過處女座一直做事認真，應該不難應付。

 

　　而下半年，則有較多外遊、進修的機會，可以利用這些時機去輕鬆一下，又或去進修以提升自己的實力。

 

（《直到瘋狂》劇照）

 

山羊座

 

　　上半年工作相當忙碌，也充滿了挑戰，而且身邊有頗多競爭，需要加倍努力去備戰，否則就會給人比下來。而下屬亦會帶給你一些麻煩，甚至對你不友善，人事問題頗為煩惱。

 

　　另外，亦要注意財務問題，花錢要相當謹慎，如果你的收入是不穩定那種，那就更要積穀防饑。

 

　　到了下半年，會有較多機會表現自己，可以多發揮你的創意。尤其如果你是從事一些需要創意的工作，會靈感不絕，想到絕世好橋，自然會得到賞識。

 

 

 

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