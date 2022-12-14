必睇韓劇 │外國網民票選「2022最佳韓劇」Top10！《社內相親》、《非常律師禹英禑》竟然輸畀呢套？

假期還未想好去哪或者天氣太冷不想外出，最好的活動一定是留在被窩裏好好煲劇。如果還未想好看甚麼韓劇，可以參考以下排行榜。最近，有外國網站舉行了2022最佳韓劇票選，第1名竟然成功打敗今年大熱的社內相親及非常律師禹英禑，到底哪一套被網民選為最好看的呢？

今次，外國網站ranker進行了「2022年最佳韓劇」投票，而今次一共有1.11萬網民投出他們心目中的最佳韓劇，一齊看看哪一套是第1吧！

必睇韓劇│第10位. 《Again My Life》：熱血檢察官人生重來一次

第10位是由李準基、李璟榮、金智恩、鄭尚勳主演的《Again My Life》，劇情講述李準基所飾演的金熙宇成為檢察官後因為調查案件而死於非命，但他可以再重來一次。而在第2次的人生中，他結識了新的盟友金熙雅、李民秀、全石圭等，熱血檢察官懲治惡行。

（圖片來源：《Again My Life》）

（圖片來源：《Again My Life》）

必睇韓劇│第9位.《流星》：頂級明星和公關女友的故事

第9位是由李聖經及金永大所主演的《流星》，此劇講述明星及背後團隊的故事。男主角孔泰成是韓國頂級明星演員，而女主角吳韓星是孔泰成公司的公關，有很強的的危機應變能力。吳韓星原本是暗戀孔泰成的，但後來一個誤會而沒有表白，在孔泰成成為頂級明星後就更加因為身份問題，只能一直暗戀。

（圖片來源：《流星》）

（圖片來源：《流星》）

必睇韓劇│第8位. 《律戰江湖》：三流律師變監獄大佬以惡制惡

第8位是由李鍾碩、林潤娥主演的《律戰江湖》，李鍾碩飾演的三流律師朴昌浩因為一樁殺人案被誣陷入獄，在監獄中為了自保成為了監獄大佬以惡制惡。而昌浩妻子高薇瑚為救丈夫裏應外合，決心找出真相。

（圖片來源：《律戰江湖》）

（圖片來源：《律戰江湖》）

必睇韓劇│第7位.《幽靈醫生》：因一次意外成幽靈醫生

第7位是由Rain、金汎、Uie及孫娜恩所主演的奇幻醫療劇《幽靈醫生》，劇情講述2位不同背景、個性、脾氣的醫生因為意外令靈魂及身體結合，成為幽靈醫生。

（圖片來源：《幽靈醫生》）

必睇韓劇│第6位.《還有明天》：陰間使者拯救打算輕生的人

第6位是由金喜善、金錫佑、李洙赫、尹志溫及金海淑所主演的《還有明天》，劇情講述陰間使者要拯救打算輕生的人，而主角崔俊雄意外昏迷，所以他成功了陰間使者合約工，和其他陰間使者救了一個又一個的人。

（圖片來源：《還有明天》）

（圖片來源：《還有明天》）

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