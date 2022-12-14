  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王

14/12/2022

返工睇貓主子相片、影片可提升工作效率逾4成！全靠3個可愛特徵？推介3個人氣爆燈的貓貓Youtuber！貓奴必睇！（內附大量貓貓圖）

#打工仔 #職場 #日本研究 #貓 #心理情緒 #美國研究 #貓奴 #貓界Youtuber #工作壓力 #Youtube #吸貓 #紓壓
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　不少貓奴「吸貓」成癮，動不動就將臉埋入貓貓身上磨蹭、狂吸，藉此紓壓。但原來除了「吸貓」這個方法，睇相、睇片一樣有用！尤其當工作壓力大到讓你喘不過氣、整天住在電腦前卻無法集中精神，與其喪食零食減壓、狂飲咖啡提神，不如試吓打開手機相簿，Loop吓貓主子的相片和影片紓壓！仲有助提高工作效率添！

 

　　真係得咩？得！有根據㗎！日本廣島大學曾有一項研究發現，觀賞可愛動物的照片將有助於集中注意力，在工作前或工作期間觀看，更有助提高工作效率！研究將測試者分成3組，分別觀看7張「小貓小狗」、「大貓大狗」及「食物」的相片，結果發現，在緊接下來的專注力測試中（1／用鑷子從小孔中取出零件，過程中不可碰觸到小孔邊緣；以及2／在眾多數字中找到指定數字），觀看「小貓小狗」相片的測試者後，其完成目標工作的速度、準確性、靈活性的增幅多達44.9%，明顯大幅領先觀看「大貓大狗」相片的測試者（增幅僅得11.9%），由此推論，看到「可愛」的事物確實可以使人提升工作效率！

 

　　美國印第安納大學亦有進行過類似研究，研究結果顯示，觀看貓貓影片可以使人愉悅，有助減輕壓力和排解負面情緒。研究者指出，貓貓、狗狗或其他小動物，均有「圓臉」、「大眼睛」、「眼睛在臉部中央」等可愛特徵，和小孩子的臉部特徵不謀而合，很容易激起人們保護的慾望，也會令人有「被治癒」的感覺。

 

　　有了這兩個研究結果支持，各位貓奴們，工作期間就可以名正言順地睇貓主子或其他貓貓的相片／影片提神啦！即刻為大家送上可愛貓貓圖！

 

（圖源：unsplash）

（圖源：unsplash）

（圖源：unsplash）

（圖源：unsplash）

（圖源：unsplash）

 

下頁推介3個人氣爆燈的貓貓Youtuber

 

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #職場 #日本研究 #貓 #心理情緒 #美國研究 #貓奴 #貓界Youtuber #工作壓力 #Youtube #吸貓 #紓壓

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk