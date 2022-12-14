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14/12/2022

冬至2022開餐推介 | 精選6間高級中菜做冬！創意爆燈茅台遼參羊腩煲 / 一天限定椰皇水牛乳燉花膠 / 米芝蓮傳統手工菜 / 抵食10道菜套餐

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Text: Sammy Leung

　　所謂「冬至大過年」，下星期四12月22日就是冬至了，大家約好屋企人一起吃飯了嗎？除了盆菜，今年編輯部為大家推介城中6間中菜名店的套餐，有的sell矜貴，有的玩新派創意。就算很忙，家人是要見的，睇啱心水，趕快訂位、約家人吃一餐冬至飯吧！

 

冬至2022開餐推介│1. 唐述：每道菜都新意十足！西班牙紅蝦配戰鬥柚子Cocktail + 茅台雙冬遼參羊腩煲

 

　　新派中菜廳唐述坐擁 180 度維多利亞港美景，加上菜式集玩味、手工於一身，有新意得來不失水準，開業不久即成新晉名人飯堂。今年冬至，餐廳以中國唐朝為主題，由即日起至 1 月 20 日晚餐時段推出10道菜「冬至 ‧ 團圓」晚宴。

 

唐述坐擁 180 度維多利亞港美景

唐述推出十道菜「冬至 ‧ 團圓」晚宴

 

　　由廚藝總監周世韜師傅打造一系列美饌以迎接象徵團圓的冬至，當中「冬至 ‧ 團圓」10道菜包括：

 

● 15 年古越龍山西班牙紅蝦 配戰鬥柚子雞尾酒

● 黑磚豆腐

● 蟹皇鮑翅 或 燉椰皇翅湯（額外加 $288／位）

● 功夫螺片

● 乾鮑魚扣花膠 配花雕香蕉雞尾酒

● 冰鎮菠蘿

● 水晶玉蟹鉗 或 欖菜龍蝦（額外$228／位）

● 茅台雙冬遼參羊腩煲

● 金匙八寶雞 配川芎雞尾酒

● 燕窩馬蹄蜜瓜糕配貴妃玉露及焦糖流心蛋撻

 

15 年古越龍山西班牙紅蝦

 

　　先介紹重點菜式，以特選日本頂級關東遼參做成茅台雙冬遼參羊腩煲，加入冬菇、冬筍、羊腩、腐竹等食材以秘製醬汁於砂煲中炮製，海參入口糯軟，非常惹味。

 

茅台雙冬遼參羊腩煲

 

　　金匙八寶雞是將原隻雞起骨後，再將糯米飯釀入雞肚內再炸香，糯米飯及材料完美吸收雞的精華，口感豐富。

 

金匙八寶雞

 

　　而最後一道要重點介紹的是水晶玉蟹鉗，大肉蟹蟹鉗墊了自家製手拉腸粉，淋上秘製的櫻花蝦汁，將鮮味再次昇華。

 

水晶玉蟹鉗

 

地址：中環國際金融中心商場 3 樓 3101 號舖

日期：即日起至 1 月 20 日晚餐時段，最少兩位起需要兩天前預訂

價錢：唐述十道 菜「冬至 ‧ 團圓」嚐味套餐 一位$1,888起

電話：6809 2299

詳情：https://www.chinesology.com/?lang=zh

 

下一頁：只此一天矜貴8道菜！超滋潤椰皇水牛乳燉花膠、野百合鳳眼果炒東星斑球

 

 

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