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14/12/2022

聖誕2022｜環球聖誕燈飾大集合！東京夢幻藍色隧道／倫敦攝政街經典天使燈飾／巴黎老佛爺百貨變可愛星球

#聖誕節 #聖誕燈飾 #新加坡 #烏節路 #濱海灣花園 #法國 #聖誕市集 #聖誕樹 #史特拉斯堡 #史特拉斯堡 #巴黎老佛爺百貨 #巴黎 #英國 #倫敦 #海德公園 #攝政街 #攝政街 #東京奧運全面睇 #澀谷 #青之洞窟 #代代木公園 #東京 MIDTOWN #六本木 #打卡熱點 #輕旅行 #2022xmas #2022xmasplay
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Text: Louise Yuen

　　想感受聖誕氣氛，除了去尖東、大型商場欣賞璀璨燈飾和大歎聖誕自助餐，今年不少人還選擇跳上飛機，直奔至日本、英國、法國等地，踏在雪地行歐洲傳統市集，或者慢步於浪漫星光大道間，投入白色聖誕的氣氛。


【日本】
日本聖誕燈飾2022｜東京MIDTOWN 浪漫巨型聖誕球＋星光步道


　　位於六本木的東京 MIDTOWN 向來是日本賞聖誕燈飾的熱點，今年以「MIDTOWN Winter Lights」為主題，把廣場區和花園區變成閃令令的星光步道、光影互動聖誕樹和巨型雪球，打造一片浪漫夢幻光景。

 


　　其中最吸睛一定是「Christmas Story Lights」，高達3米的巨型聖誕球就設在花園區，旁邊還有300個跟着音樂轉換顏色、圖案的燈光裝置，十足聖誕版的戶外teamLab，加上帶煙霧效果的肥皂泡泡，看起來超夢幻，不過肥皂泡泡表演只至12月14日。另外繽紛聖誕樹的「Party Popper Tree」就像聖誕派對拉炮般，只要把手放在附近的木之聖誕老人上，聖誕樹上的燈飾就會隨即亮起，吸引不少日本人拍片打卡。

 


Christmas Story Lights

 


Party Popper Tree

 


Mitsui Fudosan Ice Rink 是東京最大的室外溜冰場，今年冬天將開放至2月26日。


東京 MIDTOWN Winter Lights
開放日期︰即日至12月25日
亮燈時間︰5pm—11pm
網址︰www.tokyo-midtown.com/jp/event/6282/


日本聖誕燈飾2022｜長期上榜人氣聖誕景點排名！「夢幻藍色隧道」青之洞窟


　　同樣是東京聖誕燈飾代表的，還有澀谷的青之洞窟，隨住各地防疫措施放寬，停辦3年的「青之洞窟」剛在12月8日回歸代代木公園，兩旁種滿筆直櫸木的林蔭大道都掛上約60萬顆的藍色燈泡，打造一條長達800米的夢幻藍色隧道，難怪每年都上榜日本人氣聖誕景點第一名！

 


青之洞窟


青之洞窟
開放日期︰即日至12月25日
亮燈時間︰5pm—10pm
網址︰http://shibuya-aonodokutsu.jp/ 


下一頁︰勁浪漫！英國聖誕燈飾／聖誕嘉年華

 

 

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