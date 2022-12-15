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15/12/2022

明年擬准額外輸入3000外地護理員 院舍︰迫不得已 工會︰開壞先例

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　　【晴報專訊】安老及殘疾院舍向來請人難，政府擬明年第二季推出特別計劃輸入3,000名外勞，強調安排已保障本地員工飯碗。院舍代表表歡迎，指輸入外勞乃迫不得已，強調成本不比請本地員工便宜，建議開拓人手來源地及考慮資助從業員薪酬。工會及前綫則反對擴大輸入，憂影響服務質素，更怕先例一開，其他行業「照辦煮碗」。

 

業界建議向資深護理員提供特別津貼，挽留人才。（資料圖片）


　　勞福局推算安老及殘疾院舍未來3年最少要4,500名額外人手，建議將外勞上限增至7,000人，惟扣除已在港的4,000人，即再輸入多3,000人。目前不能請外勞的津助院舍，可用2︰1比例請外勞，以100床位院舍為例，最少要有48名員工，包括32名護理員，屆時可請最多16名外勞；私營院舍輸入比例則放寬至1︰1。

　　政府組成跨部門聯絡小組，以先到先得方式審批申請，冀減省特別巡查及就每宗申請諮詢勞顧會，審批時間由約5個月減至2個月，當局會就計劃細節諮詢勞顧會及業界。發言人強調，已透過輸入配額及比例來平衡本地就業，冀外勞可從事較基礎工作。

　　安老事務委員會委員李輝歡迎安排，但指未足以填補人手空缺，加上內地近年生活水平提升，輸入亦不易，建議考慮由東南亞引入。當局建議，護理員外勞薪金不能低於統計處編訂的護理員每月工資中位數，現時為14,150元。業界透露，本地新入職起薪約1.5萬元。李輝又指，聘外勞要繳付每月400元培訓徵費，又要安排住宿及培訓，開支不一定較請本地人低，只是迫不得已才考慮。勞福局稱，特別計劃僅不適用於古巴、北韓及越南等6國，惟始終要考慮溝通及薪酬等問題，相信業界要「計掂數」才考慮。

前綫員工 憂外勞語言不通欠耐性

　　對有指私營院舍薪酬偏低才難請本地人，安老服務協會主席陳志育指，私營院舍主要接收綜援長者，只能收取低於綜援金的費用，難用高薪請人，且各行各業搶人，建議參考內地向資深護理員提供特別津貼留人。工聯會質疑當局無諮詢，勞聯亦斥政府繞過勞顧會，憂特例一開陸續有來。健康服務從業員協會主席劉錦萍指低階職位才最缺人，故最終或搶走本地工人飯碗，且外勞來港難免語言文化不通，曾有長者投訴他們缺耐性，建議允設兼職護理員職位，釋放本地婦女勞動力，長遠要擺脫負面形象才能吸新血。

公院新聘近4000醫護 惟實際僅增逾140人手

　　公院醫護流失嚴重。醫管局行政總裁高拔陞在新一份年報表示，2021/22年度已聘逾550名醫生、2,550名護士及730名專職醫療人員，並推行一系列挽留人才措施；但翻查按年實際人手增長，各級醫生及牙醫僅多35人，護理人員多57人，專職醫療則多55人。

　　醫管局主席范鴻齡指，第5波疫情前所未見，公院承受巨大壓力，感謝中央人民政府適時的強大支援及政府全力支持，相信疫情不會是醫管局最後一個挑戰，但憑醫療制度的韌性將可一一克服。

 

轉載自: 晴報

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