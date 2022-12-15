「精進」地盤百日內再爆致命意外 工字鐵壓身 55歲工人不治

【晴報專訊】今年9月安達臣道地盤發生3死6傷塌天秤意外，涉事承建商「精進建築」不足百日內再有地盤發生致命工業意外。一55歲工人昨在油塘一地盤移除工字鐵時，被塌下工字鐵壓住上半身，當場昏迷，送院後不治。工業傷亡權益會要求公司全面檢討安全管理制度。勞工處指已發「暫時停工通知書」，要求暫停該地盤內切割及拆卸橫向牆身承托工字樑。

死者被救出後救護員不斷為他進行心外壓，惟送院搶救後不治。



事發在昨晨11時許，警方接獲油塘東源街10號地盤工人報案，指一名55歲陸姓男工在工作期間，被一支下墮的4米乘1米工字鐵壓住上半身陷昏迷。



死者妻子激動 兒子趕返港

涉事地盤位於油塘，消息指已動工半年。



由於工字鐵又重又大，消防坍塌搜救專隊到場後，耗時大半小時才將傷者救出，之後救護員不斷為他進行心外壓，惟送院搶救後仍告不治。勞工處稱正調查意外原因，會向承建商發「暫時停工通知書」，停止其在地盤內切割及拆卸橫向牆身承托的工字樑，直至消除危害才可復工。



現場消息指，涉事地盤已動工半年，計劃將混凝土廠改建為私人樓宇，而死者是一名有逾廿年經驗的鐵器工人，昨首日在該地盤工作，事發時正切割和拆除不用的工字鐵結構。任職地盤清潔工的死者妻子事後趕到醫院，獲悉後情緒激動，身處內地的兒子正趕返港處理後事。



去年7月有同類意外 質疑業界未重視



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，移除工字鐵前應用威也拉緊，或在下方做好支撑工作，以防工字鐵突跌下，估計意外源於未做好相關準備工作。她指這類意外在港不罕見，如去年7月粉嶺皇后山公屋地盤曾發生同類意外，擊斃一名72歲工人，質疑業界未重視問題。



今次是涉事承建商精進建築的地盤約百日內再發生致命意外。蕭倩文指，該公司有派員到場與家屬商討善後安排，又謂該公司短時間內再發生嚴重事故，或反映在安全管理出問題，要求嚴肅檢討制度，勞工處亦應介入調查，需要時作出檢控。本報向精進建築查詢，至截稿前未回覆。