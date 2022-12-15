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15/12/2022

龔嘉欣無緣爭視后台上哽咽 陳瀅︰絕對公平公正

#萬千星輝頒獎典禮2022 #龔嘉欣 #陳瀅 #視后
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　　【晴報專訊】《萬千星輝頒獎典禮2022》將於下月8日舉行，昨日公布十強名單，分別憑《十八年後的終極告白2.0》提名「最佳男、女主角」的譚俊彥和龔嘉欣，雙雙落馬，令人意外。無緣爭視后的嘉欣昨日上台發言時，哽咽表示︰「無提名唔代表無實力！」而順利打入十強的陳瀅則強調賽制公平公正。

 

嘉欣（中）上台發言時激動得眼濕濕，身旁的江美儀和蔣家旻反應愕然。(影片截圖)

台下曾志偉和樂易玲卻不為所動。(影片截圖)


　　早前有傳龔嘉欣因公開暗寸陳瀅而得罪高層，其主演的《新四十二章》被抽起。無緣爭視后的嘉欣，只能憑《十八年後的終極告白2.0》入圍「最受歡迎電視女角色」十強，昨日上台拉票時十分感觸︰「我覺得每一個角色喺套劇入面都好重要，無提名唔代表無實力，拍呢套劇嘅時候好大壓力，驚做得唔好影響套劇，我同Shaun（譚俊彥）都係搏到盡嘅人。好似我拍《殺手》斷咗手指尾，到今日仲睇緊物理治療，我隻手指尾永遠都係咁樣。」她哽咽表示一直會留在娘家TVB繼續努力下去。

　　對於未能晉身視后十強，嘉欣受訪時表示沒有失望，談及到台上感觸發言，她稱只是鼻敏感，「近排身體唔係幾好，可能感受會大啲。」問到她身體哪裏不舒服？嘉欣表示︰「心囉，心臟囉，之前拍《新四十二章》個心好痛好痛，都唔好意思講，只係請咗一日假。」她又否認被雪，自爆正傾洽續約，被問到會否趁機以獎項為續約條件？嘉欣則謂︰「有嘅咩？無呢啲嘢嘅，自己只會畀心機做嘢。」

稱「個心唔舒服」

 

陳瀅坦言對爭視后毫無信心。


　　少了嘉欣這個對手，問到陳瀅會否對爭視后信心大增？她表示︰「從來唔覺得自己有太大信心，總經理（曾志偉）同我哋講，賽果係完全靠投票，非常公平公正，十強係靠投票，可能佢（嘉欣）套劇比較早播？」她又稱昨日未有機會跟嘉欣打招呼，同台亦沒有尷尬，「呢啲是非嘢，我哋大家年紀唔細，唔係十幾歲，唔會玩小學問題。」她又稱與嘉欣合作也無問題。

 

轉載自: 晴報

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