縱觀聯儲局加息步伐會否轉向，需要留意三大核心。首先是觀察放慢加息步伐、第二是何時停止加息，最終則是何時開始減息。

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目前，加息節奏放慢，觀測早前的點陣圖，可見聯儲局官員對明年利率終值的預測中位數或向上修訂為5.0%（9月為4.6%），但對後年的預測維持在3.9%（減息100個基點），大後年則為2.9%（再減息100個基點）。那麼何時停止加息？主要涉及兩種考慮：

考慮一、若然就業和通脹數據的波動性仍高，聯儲局在3月議息會議上才能全盤掌握此前三個月的數據。假設就業增長持續放慢（月均新增非農就業不足30萬人）和通脹的趨勢性向下，3月份有可能直接停止加息，而在2月份則暫不會提前釋放停止加息的信號。

考慮二：若然明年1月份公布的本月的相關數據，新增非農就業超過30萬人、同時通脹再度回升，聯儲局或將在2月會議上再次加息50個基點。若然3月議息會議前，數據顯示明年1月和2月新增非農就業人數均值超20萬，通脹回落呈現停滯，聯儲局在明年3月份至第二季度期間內，有可能維持加息25個基點。

始終，若要分析減息的時點，核心始終為通脹以及回落速度。假設明年底美國核心CPI回落至3.0%，而CPI能回落至2.8%，估計減息的最早節點為明年第四季度。不過，仍需要考慮明年第二季度美國會否陷入溫和衰退，這對利率政策有一定的影響。

另外，需要考慮中國經濟因素，在防疫政策優化下，中國經濟的重啟或將推高油價，導致美國通脹的下跌速度放慢，若然明年下半年油價逐步回升到每桶100美元，將刺激美國的通脹水平，導致聯儲局減息的轉向更難執行。屆時，需要等待至2024年才能落實減息。故此，不能忽略通脹上升的風險影響。

無論如何，加息幅度放慢，有助市場放鬆此前較為繃緊的投資情緒，對後續貨幣政策的期盼亦有助提升投資意欲。不過，加息減速並不等於貨幣政策緊縮週期的正式結束，始終涉及經濟下滑的風險因素，市場將出現兩極因素的判斷。

參考歷史上減息加速的例子，在上世紀的1994年至1995年期間，首先呈現1994年11月加息75個基點，其後在1995年2月聯儲局選擇減速加息至50個基點，其後便暫停加息。不過，最終是在1995年7月才開始減息。故此，從信號開始發出，需要經歷近半年才能逆轉息率政策，投資者需要有一定的心理準備。