【etnet Chill賞你】The ONE X LILABOC 3 仔 2023 流行前衛月曆

天氣咁凍,最啱冬眠,如果可以,真係好想日日都睡到3點……唔使得個想字,各位老婆們今次有機會喇!尖沙咀The ONE聯乘193郭嘉駿主理之品牌LILABOC,帶嚟【今個聖誕知你咩料市集】!市集有LILABOC新舊角色進駐嘅8大搞笑打卡位及「LILABOC期間限定店」,有得買精品仲有卡打。而家參加我哋etnet Chill嘅遊戲,仲有機會可以攞到The ONE X LILABOC 3仔2023流行前衛月曆!快啲睇下面詳情玩遊戲,唔好錯過喇!



問題:分享收過最難忘嘅聖誕節禮物,點解?

參加方法:

1. Like/讚好 etnet Chill Facebook 專頁

2. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel (https://bit.ly/33BXZCh )

3. 於表格內填妥個人資料:https://bit.ly/3HDDsS9











備註:



- 獎品:The ONE X LILABOC 3仔2023流行前衛月曆 (共25份)



- 獎品將由The ONE送出 (名額共25個)



- 截止日期:2022年12月21日 (截至晚上11:59)



- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。







活動條款及細則:



1. 活動將於2022年12月16日至12月21日晚上11時59分截止,逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時,代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次,參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動,經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題,寫得最好的25名參加者將獲得The ONE X LILABOC 3仔2023流行前衛月曆乙份(名額共25個) 。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同,本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確,以致本公司未能通知領獎,或參加者錯過換領時間,本公司概不負責,亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金,經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者獲得領獎通知後,須於The ONE領獎,經濟通有限公司不負責獎品派發。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動,以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利,如有任何爭議,本公司保留最終決定權。



如對本推廣活動有任何查詢,歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。