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15/12/2022

名古屋｜日本最新宮崎駿「吉卜力公園」 9大必睇攻略！一文睇晒最快捷買飛方法/有咩玩/玩幾耐/限定周邊

#吉卜力公園 #日本 #樂園攻略 #打卡熱點 #輕旅行 #名古屋 #宮崎駿 #龍貓 #千與千尋 #天空之城 #崖上的波兒 #風之谷 #青春之丘 #吉卜力大倉庫
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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　是咁的，我又飛了！這次本來的目的地只是京都及大阪，但出發前心郁郁，想去埋11月1日新開幕的吉卜力公園，雖然知道暫時仍未接受海外的遊客訂飛，但都想搵方法試試，結果真係訂到，當然要率先試玩！今次就跟大家分享一下買飛的心得，以及區內究竟有甚麼好玩、有甚麼不用花浪費時間去玩！

 

吉卜力公園攻略01｜買飛最方便快捷方法︰日本JTB網上訂酒店+門票package

 

　　由於外國遊客暫時仍未可以直接買到吉卜力公園的門票，香港朋友要入場玩，唯有買「酒店+門票」package，JTB、名鉄観光サービス、近畿日本ツーリスト、日本旅行等等日本旅行社都有提供相關的套票，而我這次是經JTB的官網訂購的。JTB共提供18間名古屋的酒店選擇，最平24,200円，包一晚酒店及2張各值2,000的「吉卜力大倉庫」入場券。

 

吉卜力公園道暫時仍未接受海外的遊客訂飛。（圖片來源：吉卜力公園官網截圖）

JTB官網共提供18間名古屋的酒店選擇。（圖片來源：JTB官網截圖）

最平套票24,200円，包一晚Daiwa Roynet Hotel名古屋伏見及2張各值2,000的「吉卜力大倉庫」入場券。（圖片來源：JTB官網截圖）

購票完成之後，可以登入JTB網站，取得QR code，當日就可以用這個QR code入場。（圖片來源：JTB官網截圖）

 

下一頁︰逗留時間無限制！ 愈早入場愈玩得耐

 

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