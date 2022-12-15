胡潤世界500強出爐！Meta跌出10大排名！馬斯克旗下Tesla只排第5？邊間美企蟬聯榜首？

繼《胡潤百富榜》之後，胡潤研究院早前公布了 2022 年《胡潤世界500強》，按照企業市值或估值排列出世界 500 強非國有企業。當中蘋果以 17 萬億元（人民幣）蟬聯榜首，但較去年榜單公佈時下跌3%，微軟憑市值 13 萬億元排名第二，Google 母企 Alphabet 今年更取代亞馬遜，高居第三位，亞馬遜則排名第四，單計這「世界四大巨頭」已佔《胡潤世界500強》企業總價值的 14%，實力強勁。

「世界四大巨頭」連續兩年價值達萬億美元

今年《胡潤世界500強》企業總價值為 340 萬億元，比去年下跌 19% 或 80 萬億元，相當於過去一年每日減少 2,200 億元。胡潤研究院表示，蘋果、微軟、亞馬遜和 Alphabet 是唯一連續兩年價值達萬億美元的公司，當中以蘋果公司抵禦全球經濟逆行的能力最好，僅下跌 3%，而亞馬遜受到通貨膨脹的影響，下跌了三分之一，Alphabet 則因廣告收入減少而下跌四分之一。

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