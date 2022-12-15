疫後環球經濟洗牌！大中小企以至小店如何重建品牌？要放棄燒錢落明星、媒體廣告身上？

近十年科技發展迅速，加上疫情出現，令廣告營銷、生意營運嘅生態有好大轉變。以前要做好一門生意，只需專注控制成本、管理營運、產品質素等等，但而家如果單單只做以上事情，都難以有強勁爆發力。其實近年不論係大企業定小公司，都忽略咗為自己公司經營一個較長線嘅品牌價值。尤其喺疫情期間為跑數搵生意，更完全忘記建立一個品牌價值能夠將其轉化成金錢、人流、會員等等，係一個必要項目。

早年大多公司以明星代言為品牌包裝紙時，會以代言人性格同公司品牌打上等號。但因社交媒體盛行令大眾更了解明星真實一面，以前明星神秘而高尚嘅包裝紙經常被打破，同代言故事有極大落差，搵明星做代言變得更加困難，亦令代言變得無意義。所以近年大多公司搵明星代言時已經較少考慮用其建立長線品牌價值，加上疫情生意差，代言人都係短期跑數為主。比起稱之為「品牌代言人」，叫做「產品代言人」更為貼切。

而近年品牌上另一個較大轉變，就係小公司，甚至係「一人商店」都開始愈來愈懂得打造品牌，小公司比大公司做得更好嘅例子亦不少。以前造品牌係大企專利，靠燒錢落媒體廣告就能打造品牌。但可惜呢招已經不再係必勝絕招，再者去品牌化嘅情況影響下更令大企喺營銷上失去優勢。加上網上營銷工具愈來愈多元化同平民化，令小店亦能做出自己一套效果。就連一間商場內平凡pop-up小店，亦懂得以獨特內容作為工具，打造出一個更人性化、更入屋、更立體嘅形象。小店比大企更明白要建立一個顧客幫襯你嘅理由，除折扣優惠之外，重點在於人性化品牌如何同顧客產生互動。不論顧客喺實體店同店員嘅互動，定係從網上內容所感受到共鳴感，都係疫情間顧客對公司黏性嘅根源。當然部分明星死忠粉絲所帶來嘅明星效應力度依然存在，但只在於代言期內嘅事情，代言一過，顧客亦會跟隨明星離去。

《愛的奧特萊斯》劇照

疫情雖然對好多公司帶來重大打擊，但其實另一邊箱當環球經濟仍處於「洗牌」階段時，不論你係大、中、小企定小店，重建品牌及重新思考品牌定義同重要性，可以放棄燒錢落媒體廣告或明星，但不能放棄建立長遠嘅品牌。一個能在疫情時同大眾共度時艱、令人有共鳴感嘅品牌，先能喺復甦後真正地把握機遇，成為下一個營銷時代嘅先驅。