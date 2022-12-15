大熱雞煲推介2022 | 懷舊打卡雞煲店 / 手作辣酒花螺雞煲 / 8小時濃厚花膠雞煲 / 熟食中心麻甩啤酒火焰雞 / 無骨啖啖啖肉養生雞煲／雞煲＋燒海鮮

氣溫驟降，冷冰冰的天氣下，特別想食熱辣辣又惹味的雞煲。雞煲永恆！你以為雞煲熱潮已過，事實是近年keep住有雞煲店開張！去年就有全新主打雞煲的火鍋店開張，大玩七、八十年懷舊主題，更推出多款獨特口味雞煲。另外，除了重慶麻辣雞煲外，別忘了有傳統的胡椒豬肚雞煲、椰子雞煲，還有已列為香港名物的花膠雞煲。喜歡麻甩，又可以去街市熟食中心以雞煲配雞子；還有還有住家健康風味、女士最愛養生滋補系列、矜貴高級格調雞煲店，以及雞煲＋燒烤雙重熱辣享受。有雞煲，氣溫再降也不怕！



大熱雞煲推介 | 1.打卡打到手軟！七八十年代懷舊主題！本地三黃手工雞煲——龍鳳呈祥雞煲火鍋



2022年新開的雞煲火鍋店，不得不提龍鳳呈祥雞煲火鍋。踏入店內，簡直以為時光倒流，令人回想起兒時跟阿爸阿媽去飲的情景。最搶眼便是酒家擺酒必備的金色大龍鳳，配上紅布背景及「xx聯婚」字句，充滿囍慶氣氛。另外，店內有霓虹燈裝飾，寫上「煙酒不足、睡眠過多」等玩味字句。餐廳牆身貼上仿紙皮石牆紙、鄧麗君、張國榮海報，亦擺設了乒乓波枱、足球機、懷舊電話和留聲機等，圓桌上還有昔日家居採用的熱水壺和公雞碗等，一切像回到香港的七、八十年代，打卡打到手軟。





一入門口便看見昔日酒家擺酒的經典布景，紅布加上一對大龍鳳。客人還可以在紅布上貼上聯婚姓氏，扮吓新人或者老爺奶奶。

（圖片來源：龍鳳呈祥雞煲火鍋Facebook）





場內有大量打卡位，懷舊汽水機、霓虹燈，好像七、八年代博物館一樣。

（圖片來源：龍鳳呈祥雞煲火鍋Facebook）





龍鳳呈祥雞煲火鍋還設有多個包廂，裝修設計重現大牌檔風味。

（圖片來源：龍鳳呈祥雞煲火鍋Facebook）



顧名思義，龍鳳呈祥主打雞煲火鍋。店內火鍋湯底大部分以本地三黃雞炮製，最受歡迎有招牌無骨鳳翼釀雞煲、秘製鹹蛋黃醬雞煲，還有期間限定的秘製榴槤雞煲。無骨鳳翼釀雞煲與裝修主題一樣向香港酒家經典致敬，無骨雞翼靈感來自幾近失傳的酒家菜——龍穿鳳翼，以人手將雞翼慢慢起骨，並釀入甘筍絲、西芹絲及墨魚滑，講求手工。而秘製榴槤雞煲亦吃得出餐廳落足真材實料，半隻雞也跟三粒榴槤肉，更加入秘製榴槤醬，果香甜郁。食過雞煲，便可選擇加入雞湯、豬骨湯或番茄湯打邊爐。





秘製榴槤雞煲$238／半隻雞

採用泰國金枕頭榴槤肉和榴槤殼白肉等製成榴槤醬，再加入新鮮榴槤於雞煲內，將果王香氣與三黃雞鮮味混然一鍋，甜香帶清，味道平衡。

（圖片來源：龍鳳呈祥雞煲火鍋Facebook）





招牌無骨鳳翼釀雞煲$278

來自昔日酒家的手工菜，雞翼去骨後釀入甘筍絲、西芹絲及墨魚滑，加入帶有甜香沙茶風味的雞煲醬，惹味非常。

（圖片來源：龍鳳呈祥雞煲火鍋Facebook）





連盛載蔬菜的器皿也十分懷舊，蘿蔔也切成心形，配襯囍慶布置，十分細心。

（圖片來源：龍鳳呈祥雞煲火鍋Facebook）



至於火鍋配料也大路也有刁鑽，除了花雕浸牛肉、A4和牛後腿肉、牛舌片和牛胸尖之外，還有大廚每日到街市選購的新鮮魚卜。打完邊爐，還有免費現場即製棉花糖，以甜蜜蜜踢走熱氣。



龍鳳呈祥雞煲火鍋



地址：尖沙咀加拿芬道16號金輝大廈2樓（入口於金馬倫道）

電話：2819 8881

營業時間：星期一至日12nn—12mn



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