教局訂操守指引8準則72項 教師須遵守 嚴重違規終身釘牌

【晴報專訊】教育局昨推出《教師專業操守指引》，涵蓋8大準則，包括72項「應該」及「不應該」，要求教師自覺維護國安及舉報潛在違規違法行為，又提到嚴重專業失當須終身停牌，而所有投訴個案均由局方處理。教育局局長蔡若蓮強調，指引非要求教師做「聖人」；惟有教師擔心處理投訴機制欠業界聲音欠公平，亦有憂部分「不應該」行為定義模糊易墮操守陷阱；有校長則籲相信老師及學校專業判斷，勿輕易言「舉報」。

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8大準則訂明，教師要恪守法治、以身作則、廉潔公正、盡忠職守、關愛學生、尊重私隱及維護專業，且列出40項「應該」及32項「不應該」行為，如自覺維護國安，謹慎運用及妥善管理社交平台，不應作任何令教師專業形象受損行為。



應自覺維護國安等 局方處理投訴



教育局指，收到投訴後會先要求校本調查再向當局交報告，教育局首長級人員組成的內部專責小組會審視及考慮跟進。極嚴重個案將取消註冊及訂明年期，日後申請重新註冊要提強力理據，惟嚴重專業失當者要「終身停牌」；教師可提上訴。



教育工作者工會主席黃建豪指，過往有教育人員專業操守議會處理投訴，現由局方全權處理，擔心缺乏教師聲音。中學校長會主席連鎮邦建議成立法定教育專業管理組織，組成應包括不同持份者。

蔡若蓮



蔡若蓮強調，指引不是要求教師做「聖人」，認為72項行為「老師應全部做到（遵守），唔係叫佢飛天遁地」。伍少梅中學校長李建文期望外界相信教師，讓學校及教師作專業判斷，勿數算老師過失，避免「老師舉報學生，家長舉報老師」。



蔡若蓮：不是要求教師做「聖人」



《指引》附錄列出一系列曾處理及成立的違規個案，其中2人分別因選用大量偏頗教材及多次講授失實內容而被釘牌。對教師是否已無空間自選教材，蔡稱正因有空間才提要求，至於教師未來要如何教授六四及2019年反修例事件，她認為「任何一個受過訓練的老師都知道」。有前綫公社科老師稱，校本教材較能照顧學生實況，惟留意到管理層開始「避忌」未經官方審批教材，寧要求老師「照書讀」。



蔡又提醒，教師勿以為網上平台是私人空間，形容「一日老師，一世老師」。小學常識科陳老師（化名）指，認同教師要守法慎言，但難理解社交平台亦要受規管，「教師都係人，點解唔可以『休班』？」他稱，指引較少提及在社交平台與學生溝通的準則，另在課堂討論時亦難免會有學生提出另類或不符官方立場的觀點或問題，反問是否要全部舉報涉「違規」，認為界綫難以界定，亦恐影響啟發學生思考。