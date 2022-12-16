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16/12/2022

70大灣區護士料新春後到港 公院護士流失率升至10.7%

#醫管局 #醫護 #公院
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　　【晴報專訊】公院人手荒持續。醫管局最新數據指，全職護士流失率升至10.7%，1年間再走80人，當中手術室護士佔多，惟僅半數將退休者願延任「救亡」。全職醫生流失率則達8.1%，較前微跌。局方指，人手流失主要受移民及轉職到私營醫療系統影響，已多管齊下留人，強調「每一個都要搶」，大灣區交流計劃70名護士料最快新春後來港。

 

范鴻齡透露，有10名已離港護士近日接觸局方，欲回流重返崗位。


　　醫管局主席范鴻齡指，除移民外，轉職私家診所或醫院亦成流失主因，坦言若涉及「加人工」，局方難以挽回。但局方已多管齊下，包括本月底推出「首期低息置業貸款」計劃，員工做滿3年最多可借48個月糧，利息1厘，封頂4厘，即局方最多津貼3厘利息，料對欲長居香港的員工有吸引力，強調「每一個人才都會搶」。

「人盯人」挽留將退休員工

　　局方同時「人盯人」挽留將退休員工，2022/23年退休醫護中，64名醫生和226名護士願留任，分別佔整體85%和56%。

　　另廣東省衞健委已推薦12名醫生、70名護士、5名放射師和3名中醫來港，護士因毋須註冊，料新春後可抵港支援急診及老人科；第3名中醫則需應付內地疫情，料明年首季抵港。

　　除1名醫生因私人理由拒來港，其餘人士待相關委員會批准便可起行，醫生主力做內科及危重症。

明年赴海外大規模招聘醫生

　　范續指，招聘境外醫生反應較差，特別註冊僅65人申請，53人因非本港永久居民不合格，至今僅發9封聘書，故擬明年初赴海外進行大規模招聘。

 

 

轉載自: 晴報

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