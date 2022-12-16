  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

16/12/2022

報答鄭裕玲助陣MV 郭嘉駿︰帶姜濤上你屋企

#郭嘉駿 #鄭裕玲 #姜濤
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】「宇宙天團」ERROR成員郭嘉駿（193）前晚發布新歌《越州公路193》MV，驚喜邀得離巢無綫的鄭裕玲（Do姐）客串。193揚言到Do姐香閨打掃作報答，但慘食檸檬；醒目的他即提議帶姜濤到訪，令Do姐即時心心眼說︰「好喎，無任歡迎，其他三個（ERROR成員）可以唔嚟！」Do姐果然偏心。

 

Do姐的英式打扮優雅，原來193找專人設計，以配合Do姐的高貴形象。


　　郭嘉駿新歌《越州公路193》找來謝安琪監製、張繼聰作曲及黃偉文填詞，唱出一個人移民外地後，靠聽廣東歌支持追夢的故事。193請來Do姐助陣MV，相當驚喜，193說︰「歌詞提及聽廣東歌，係比喻啲歌迷一直支持我，先令我可以行到今日，甚至可以同Do姐拍嘢，知我咩料啦！」為展現Do姐的高貴，193找專人為對方設計造型，再配以閃亮鑽飾，並出動私人古董車，改頭換面變成的士。193說︰「一直覺得Do姐啲氣質好襯倫敦，同埋佢成日喺電台講英國皇室嘢，所以先有呢個似英國皇室、但係去葬禮嘅造型。」Do姐聞言即說：「我有理由相信你係暗戀我嘅！」

自封ViuTV黎耀祥

 

Do姐不滿戲份太少，193乘機邀請對方下次再做MV女主角。

今年一月，Do姐訪問姜濤，合照時一臉冧爆。（資料圖片）


　　Do姐乘機投訴自己戲份不多︰「我無客串過MV，仲以為有好多對手戲，仲諗住測試下你嘅演技！」193聽罷即自誇︰「我超勁，你有無睇《季前賽》？我直情係ViuTV黎耀祥，攞晒影帝嗰啲嚟㗎！」193解釋因不敢讓Do姐操勞，又擔心戲份太多會被Do姐拒絕︰「不如下次你做女主角，我哋打車輪（接吻）！我呢啲係明戀啦！」193揚言為了報恩，到訪Do姐家中打掃清潔也沒問題，但遭Do姐拒絕。193隨即說：「最多約埋姜濤一齊嚟，佢依家傷腳，我推住輪椅嚟。」一向偏愛姜濤的Do姐即甜笑說：「好喎，無任歡迎，其他三個（ERROR成員）可以唔嚟！」另外，Do姐在IG出po為193宣傳，並留言︰「第一次客串MV感覺唔錯，大家要loop多幾次支持下33，支持下我嘅第一次。33話如果夠1,000萬views我就要follow佢，不過我無應承嘅。」

 

Do姐雖已離巢無綫，但她早前主持的《樓價有得估》在今晚播出。

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#郭嘉駿 #鄭裕玲 #姜濤

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk