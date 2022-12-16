慣性露肉唔尷尬 朱敏瀚著2條底褲扮裸模

【晴報專訊】朱敏瀚（朱仔）向來身形健碩，過往幾乎每次拍劇都要曬肌，想不到他在溫情劇《輕•功》亦不能倖免。朱仔在前晚一集中，全裸上陣做人體模特兒賺外快，同場的朱晨麗更睇到擘大口，朱仔笑言早已習慣拍除衫戲，所以不會尷尬。

朱敏瀚經常爆肌拍劇，他笑言已習以為常。



《輕•功》前晚一集中，劇情指朱敏瀚因女友懷孕，決定努力賺錢，更要「剝光豬」做人體模特兒。朱仔在一班畫畫的女士面前全裸上陣，原來其初戀女友朱晨麗亦在場，看到朱仔的裸體時，更忍不住「O嘴」兼直豎拇指讚好，場面搞笑。

朱晨麗見到朱敏瀚的完美身材，驚訝到擘大口。



朱仔受訪時說︰「嗰場戲我着咗一條底褲，外面再加咗條肉色底褲，因為近呢幾年都習慣咗拍除衫戲，所以都無話尷唔尷尬。」雖然朱晨麗曾大讚朱仔的身材僅次於葡萄牙球星C朗拿度及荷里活影星湯告魯斯，不過朱仔對自己當時的身形不太滿意，「拍攝時係疫情最嚴重嗰陣，所有健身室都閂晒，只可以喺屋企用僅餘嘅器材去操。雖然離我滿意嘅狀態都有啲距離，但for翊風呢個角色係足夠嘅，都見得下人。」



鄭子誠醉酒爆Seed搶鏡

鄭子誠（右）指《輕•功》劇本充滿人生哲理，令他感受甚深。



另外，鄭子誠在前晚一集的醉酒戲亦成為焦點。劇情指鄭子誠在回顧展上飲大兩杯後即爆seed，大罵蔣祖曼、老婆王綺琴和女兒朱晨麗，相當搶鏡。鄭子誠表示鬧人戲最難是不能一take過拍攝︰「因為單機拍攝，一個場口要分開好多次拍，每個鏡頭都要keep住一樣嘅醉酒程度同情緒，真係唔太容易。」