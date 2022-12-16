美聯儲局如預期加息50點子，市場應已消化了這個加息，應不會有大波動。但卻不然，反艇了，因為鮑威爾好鷹，前日本欄文:《耶倫鴿了，鮑威爾能鷹嗎？》筆者結論是可鷹，因為耶倫不是鴿，她也是鷹的。何故？



美財長耶倫在上周日(11日)喊了幾聲鴿聲:



1)除非全球經濟出現意外衝擊，否則2023年美國通脹將大幅回下；



2)美國有經濟衰退的風險，但這不是降低通脹的必然結果；



3)經濟增長大幅放緩，企業也看到這點，美國在疫後復原得快，多工人重返工作崗位，美國有個健康的就業市場；



4)為了降低通脹，而且已達到充分就業，故經濟沒有必要像現在這樣快速增長來讓人們重返工作崗位；



5)她堅信衰退是可以避免的，因為沒有看到工資--物價出現的push & pull使物價上升的現象。



耶倫這5段鴿語，使道指急升了500點。但大家可有留意到，耶倫有講過「息」嗎？不是沒有，是隱隱地講了。



她講2023年美國通脹將大幅回下，但在大幅回下前，美通脹怎了？而且要經歷甚麼樣的行動、情況，美通脹才可大幅回下？答案在她講的第4點。



美國已充分就業



就是目前美國已充分就業，耶倫是專研美國勞動市場的經濟學家，她講美國已充分就業，就要相信她。美聯儲局的工作有兩大目標:



1)維持物價穩定，即是不要通脹，也不要通縮；



2)維持經濟增長，即是要就業市場OK。



耶倫第4點的表示是:



美就業OK，即美經濟增長OK，故加息也可以不會太打擊美經濟增長。如從這角度去演繹耶倫周日的講話，即是耶倫是鷹還是鴿了？



耶倫周日的講話，也可能是今次美聯儲局今年最後一次議息會的議決(12月15日出街)。



就是:



1)美通脹仍高，要加息遏之；



2)美經濟可以捱到再加息，而不致太差。



若是，即是美聯儲局的鷹勢未改。到時市場會怎樣了？升勢火上加油，還是淋你冷水？



標普走勢似08年



筆者結論是:



到周四(15日)，美聯儲局議息會議後，美股走向才較重要。筆者買跌，因為:耶倫非鴿，故鮑威爾仍可鷹，起碼把聲仍鷹，市場會否被嚇到就要看鮑威爾怎鷹叫了。



個市點反艇？本欄昨文《添油還是淋水？》指出要留意:

（iStock）



1)預期息見頂水平會升，結果升了（圖一）；





2)標普500能否企於200天線上？結果企唔到（圖二）；





3)金價會否企1800美元/盎斯上？未企到，但曾企上（圖三）。





總結:標普今年走勢有機會仍沿2008年軌迹（圖四）。





(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)