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19/12/2022

蕭正楠大膽嘲笑黃翠如歌聲 「HEA爆三子」開騷講嘢要收斂

#伍仲衡 #區永權 #蕭正楠 #HEA爆三子 #黃翠如
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　　【晴報專訊】蕭正楠、區永權和伍仲衡組成「HEA爆三子」，於下月假伊利沙伯體育館舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會，屆時發放正能量及笑彈。日前三子受訪時亦火花四濺，說話抵死啜核，伍仲衡提議邀請黃翠如做嘉賓，跟他們組成「YEAH」組合，但蕭正楠竟嘲笑老婆的歌聲僅屬「發出聲音」；伍仲衡又反對蕭正楠和區永權重返樂壇，原因是擔心樂壇遭二人摧毀，認真搞鬼。

 

（左起）區永權、伍仲衡及蕭正楠說話抵死啜核，屆時絕對可安排棟篤笑環節。


　　蕭正楠、區永權及伍仲衡在疫情期間經常在網上開live唱歌，後來又為無綫主持三集音樂節目《總有歌聲喺隔離》。由於外界對這個組合的反應出奇地好，更吸引投資者力邀他們開騷，彷彿一切自有安排，令他們大呼神奇。談到演唱會以「HEA」為主題，原來是以三人英文名的首個字母命名，伍仲衡更篤爆蕭正楠是三人中最hea的一個，皆因他不喜歡綵排。蕭正楠解釋︰「我從未試過那麼認真去做一個演唱會，我永遠都覺得第一個take是最自然的，拍戲也一樣，但他們會綵排很多次才收貨。現在是他們的謹慎影響了我，我被他們管住也很放心，因為他們會幫忙修補問題。」

重踏舞台百感交集

 

訪問時，HEA爆三子你一言我一語不停互窒，場面惹笑。


　　訪問期間，三子不時互窒，對話令人發笑，不過在台上演出時就要收斂。區永權笑指對住兩位拍檔，有時會「收唔到掣」，太太擔心他說錯話，故送了一個寫上「慎言」的錦囊給他。他強調︰「我平時擔任主持，不會亂說話，很專業。」蕭正楠和區永權同樣以歌手身份出道，輾轉多年再踏舞台，兩人皆十分感慨，區永權表示︰「我相信自己再站在台上時會眼濕濕，應該會百感交集。」

 

曾是組合「星盒子」成員的區永權再踏舞台唱歌，坦言感動不已。


　　而今年是蕭正楠入行20周年，加上重回他當年參加歌唱比賽的伊館演出，意義重大。他興奮表示︰「能夠在老地方跟歌迷相聚，真的很有紀念性，我亦從來無放棄唱歌，會繼續唱下去。」問伍仲衡認為二人是否應該重返樂壇？他抵死謂︰「不好了，不要再摧毀樂壇了，其實演戲和做主持很適合他們。」

拒騷肌怕嚇走觀眾

 

黃翠如為老公積極推銷門票，誰知蕭正楠竟「以怨報德」笑老婆歌藝。（資料圖片）


　　三子正積極綵排個唱，透露屆時為歌迷帶來驚喜，笑言可能勁歌熱舞，但絕不會騷肌，因為怕嚇走觀眾。原來他們為嘉賓問題意見不合，被踢爆想請女嘉賓的伍仲衡，揚言目標正是蕭正楠太太黃翠如，他稱︰「我們三個加上翠如，就會變成『YEAH』。」不過，蕭正楠對太太的歌聲卻不敢恭維，他笑言︰「只是發出聲而已！她很少唱歌，有次她登台唱王菲的歌，叫我教她唱，其實她唱歌都OK。」

 

轉載自: 晴報

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