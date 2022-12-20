正常人，一定喜歡懷舊。年紀越大，越是喜歡，毋須做調查，睇睇身邊長者朋友已知！

所以，小弟搞飯局，十次有八次，都以懷舊菜作主題。反應次次踴躍。倒轉，若你搞啲乜乜物物新派Fusion菜或「打卡菜」，咁就……

懷舊，當然回憶兒時的一切。小弟一輩長大的老香港，絕大部分人住在「七十二家房客」式舊樓，有個板間房已經好好，否則就住床位。另外也有不少住山邊木屋或天台鐵皮屋。

當年最大好處，是雖人人窮，但只要肯搏，生活質素一定會慢慢改善。例如，縱使不能天天溫飽，但起碼可以一星期全家到茶樓一次。

再下去，又可以一年去一次嘆海鮮。目的地？當然是流浮山！有新鮮生蠔（薑蔥爆！）又有蝦蟹海魚，非常夢幻。

不過，要來回捱4小時巴士，真係坐到屁股都疼。但既然有美食，又一年一度，捱就捱啦。

我家負擔得起到流浮山食海鮮日子，正是七十年代。其時，當今最具代表性的養蠔名牌「陳祥記」剛剛開業，一對非常刻苦的夫婦，來自傳統養蠔鄉下：廣東沙井，在流浮山創業，踏踏實實一步一腳印築起蠔田，養出肥肥大大的鮮蠔。有的供應酒家，有的曬成金蠔或蠔豉，有的則用來煮蠔油。

每年冬季大豐收後，曬蠔工程立即全面展開。

「陳祥記」招牌人物，正是祥嫂，為人撲素誠懇，從外型已知，五十年來，經歷不知多少風霜！佢乃百分百香港養蠔專家，專業知識，無人出其右，故不停接受媒體訪問。不單提及陳祥記，更重要，為整個香港養蠔業的「明星代言人」。

傳媒報道，絡驛不絕。

四十幾年前開始幫襯佢，無大印象，只知是流浮山名牌。但緣份一到，兩年前再遇，即一見如故，在佢蠔排舒舒服服坐左兩個小時。

點解？一方面聽佢娓娓道來香港的蠔業發展史 （當中經歷深圳工業起飛，嚴重污染海水，之後，再由政府嚴打而終重建生態），從事蠔業的辛酸（別人冬天在被竇，佢就要凌晨落蠔田工作，因冬天是收成期！）……再到煎炆煲蒸蠔的秘技。

祥嫂是典型老派養蠔人，純樸殷實，熱情有禮，親自煎金蠔奉客。

當然，少不了西方人與東方人處理生蠔的方法。廣東人擅長用生曬保持生蠔鮮味，並將蠔汁精華收乾，煎或炸時，一啖咬落，蠔花滿口盛放。邊講時，佢親手煎左一碟俾我嘆，真真「驚為天蠔」。

煎香的金蠔，肥嘟嘟，令人垂涎。

講吓講吓不覺日落，由陳祥記望出去，簡直幅幅沙龍，美得令人窒息，不捨得離開。

陳祥記外望黃昏，就是沙龍。

自此，每個冬天都心思思想去拜見這位「養蠔皇后」，因回憶實在太美好了。

祥嫂的笑容，就是最佳代言。

今年，一到12月，立即呼朋引類再闖流浮山，結果，人人滿載而歸，口福眼福皆不淺！

地址：新界流浮山沙橋下灣村180號