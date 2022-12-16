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16/12/2022

ChatGPT爆紅！AI問答解惑、寫論文、寫程式統統辦得到！有望取Google搜尋霸主地位？

#Smart Living #ChatGPT #AI #人工智能 #智能聊天機械人 #OpenAI #打工仔 #Google #LaMDA
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    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　人工智能（AI）取締人類，是不少科幻電影的情節。近日，OpenAI 推出新一代智能聊天機械人「ChatGPT」，能以貼近一般人的對話方式回應用戶提問，展現出上知天文下知地理的超凡解惑能力；甚至乎要求它寫詩、寫論文、或寫程式，都可以一一辦到，看來文字工作者與編程人員的飯碗可能也要不保了。更有人認為，ChatGPT有可能會取代Google搜尋引擎。如此厲害的AI聊天系統是否毫無破綻呢？日後如要獲利，可以有甚麼商業模式呢？

 

基於當今最大語言處理模型

 

　　ChatGPT是AI 研究實驗室OpenAI基於自然語言處理（Natural Language Processing）模型「GPT-3.5」開發而成。GPT-3.5是當今最大的語言處理模型之一，坐擁1,750億個參數，內容大部分來自互聯網，包括數十萬條維基百科條目、社交媒體貼文、以及網上新聞。

 

OpenAI是美國一間AI研究實驗室，由非營利的OpenAI Inc.與營利的OpenAI LP所組成。它的目標是通過與其他機構和研究者的自由合作，向公眾開放AI專利和研究成果。目前已推出的產品除ChatGPT外，還有AI產圖工具DALL·E 2。（圖片來源：OpenAI官網）

 

　　OpenAI採用「人類回饋增強學習」（Reinforcement Learning from Human Feedback）方式來訓練ChatGPT：人類訓練者同時扮演著用戶和ChatGPT的角色，創造一定數量的對話數據，讓AI認識到對話的基本策略。

 

　　人類訓練者會對AI生成的不同語句作評分排名，藉此告訴AI回答內容的質素高低。這些正面與負面回饋可以讓AI改善產出內容，並更新其回答提問的策略，逐步作出改進。ChatGPT透過學習大量對話和文本數據，得以理解文字的含義，進而判斷上文下理來生成相應的對話；而且它又可以記住用戶先前的對話內容，作出跟進回應，讓表現更為人性。

 

ChatGPT透過由人類提供回饋的增強學習訓練而成。AI可以在不斷的試錯當中，藉著每次挑戰所獲得的正向與負向回饋，找到能夠通關的策略。（圖片來源：OpenAI官網）

 

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