【FOCUS】美歐央行非左即右　愈押愈高VS愈估愈驚

不是太左,就是太右。繼美聯儲主席鮑公周四(15日)斬釘截鐵稱,「任何情況下都不會考慮(not going to consider that under any circumstances)改變2%通脹目標」,歐央行行長拉加德周五(16日)同高呼,「要打持久戰(in for a long game)」,似乎雙雙忘記,就在一年多前,兩人異口同聲篤定高通脹是「暫時性」。

拉加德放言打持久戰

聯儲、歐央這對難兄難弟,面對昔日大開印鈔機引發的通脹烈火,正六壬盡出令其降溫。兩位央行大佬有多鷹?用一句話概括,就是前者的終端利率「愈押愈高」,後者的通脹預測「愈估愈驚」。

先看聯儲的終端利率中值預測,最新企上「5字頭」報5.1%,更有7位成員押注5.38%之上;但3月、6月、9月時的中值預測僅分別為2.8%、3.8%、4.6%。今年以來已暴力加息425基點的鮑公堅稱,未加息至足夠高,令通脹變得根深蒂固,才是最遭的痛苦(worst pain)。

拉加德誓言展現決心和韌性,繼續完成加息旅程。

儘管跟隨聯儲放緩加息步伐從75基點至50基點,但歐央照辦煮碗口風咬定青山不放鬆。拉加德最新稱,任何認為貨幣政策正在轉向的人都是犯錯,放風未來三次會議都可能加息50基點。而其關於2023年、2024年的通脹預測大升至6.3%、3.4%,遠高於9月時的5.5%、2.3%。

融資成本及就業脆弱

所謂「世上沒有免費的午餐」,美歐造勢繼續加息,最脆弱的當屬融資成本及就業市場。標普全球評級就預測,隨著利息成本上升,到明年9月,美國垃圾級企業的違約率或翻逾倍至3.75%,尤其是消費類的高槓桿公司,恐面臨現金流下降衝擊。

此外,儘管鮑公押注勞動力市場軟著陸,但坊間預測失業率或從現時的3.7%急升至5.5%至6.5%水平,甚至逾7%。值得一提的是,早在2007年底,聯儲預測失業率2008年至2010年持平4.6至5%,但其後失業率節節攀升高至逾9.6%。

意大利與德國十年期國債利差重上200基點。

至於歐洲,利率未見頂加上預告明年3月起縮表,刺激德國兩年期國債收益率飆升28基點,錄2008年來最大漲幅,意大利與德國十年期國債利差重上200基點,引發意大利國防部長Guido Crosetto指摘歐央的決策不計後果且膚淺。

被綁上緊縮戰車的還有英倫銀行,該行無視經濟已陷衰退再加息50基點至3.5%的2008年以來最高。不過,9名成員中有2人認為利率應保持不變(另一人認為應加75基點),最終拖累英鎊兌美元急挫近2%。

歐美央行齊摸著石頭從一個極端走向另一極端,會否繼撞上通脹巨礁後再撞上衰退冰山?美德倒掛的收益率曲線正發出刺耳警號。