大時大節，一生何求？

我們一生追求甚麼？身體健康，財務自由，有伴有朋……

一位遠房親戚，人到中年，上有高堂下有子女，還有善解人意、公私兩幫忙女友，最重要是事業有成，而且投資有道，被動收入一年也有幾百萬。在這人人羡煞之時， 卻猝然而逝……

他未立遺囑，也好，一切有法可依，三個子女均分。

（istock）

問題是那位得力女伴，既不是合法妻子，也不是生意合作伙伴，上十億遺產，連一個邊也沒攀上。但她卻是他助力所在，在公事上是最有投資眼光和最能幹下屬、在私事上是他生活起居精神伴侶，現在既要替他安排後事，還要協助整理遺產。

他早年喪妻，留下三名子女。他供書教學，給最好教育，但子女在外國讀完書便留在外國工作，一年也見不到一次。他們三兄妹，同在澳洲悉尼，也鮮有往來，更何況父親了。疫情三年，全家人第一次見面便在殮房，生死相隔。

他們並不在意喪禮如何，只跟父親女友說把父親所有東西盡快賣掉。他們上到父親住所，兩句話，這些東西值錢的賣掉，其他都不要，扔了吧。

那可是他爸爸一生心血，在事業上的認可、在公務上的貢獻，還有不少收藏，當然還有很多具紀念價值的東西。和幾個子女年幼的生活照；所有這些在旁人眼中是毫無意義的，大家明白，但即使在親人子女眼中，也是多餘的。連一張年幼時和父親母親拍攝的生活照也不要。

跟著，還有重要的事，就是爺爺嫲嫲了。

遠房親戚是獨生子，十分孝順，買了相連單位，請了外傭照顧年老父母，又方便照應。現在一去，誰人照應，三個孫，沒人承擔。最關鍵的是爺爺嫲嫲住的單位也是父親名下，聘請的工人也是，究竟將來誰人負責爺爺嫲嫲日後生活？

如果把單位也賣掉，住到哪裏去，怎樣生活？不賣，住下去，很好，但誰支付生日費雜費、誰擔保聘請外傭？年老父母失去了兒子，卻原來亦失去了三個孫。

親戚日日運動、不煙不酒、生活正常；他年年驗身，身體健康，財務自由，有伴有朋……不是一生所有嗎？結果猝然而去，一句話也沒留下。

際此大時大節，大家不忘深思一下，一生何求？或許早作準備，免走得快，卻不安息。