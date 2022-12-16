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16/12/2022

搶里數 | 國泰大抽獎頭獎50萬里數！足足可以來回飛8次巴黎！飛日本25次！即學5 Steps抽500萬里數！（附詳細教學）

#里數 #國泰 #抽獎 #飛行里數 #國泰航空 #亞洲萬里通 #會員 #著數 #0+3 #旅行
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Text: Sammy Leung

　　新一年的目標一定是瘋狂去旅行，趕快用掉這3年所存的飛行里數。最近，國泰航空推出國泰大抽獎，頭獎會獲得500,000里數。另外，推薦朋友成為國泰會員，都可以得到500里數。機會來了，一齊看看怎樣可以參加抽獎啦！

 

（圖片來源：國泰航空）

 

　　「亞洲萬里通」飛行里數差一點點才換到機票，可以怎麼辦？國泰航空最近推出「與『里』再相聚」的國泰大抽獎，一共送出總值500萬「亞洲萬里通」里數獎賞。大家只要即日起至2023年1月31日，經指定頁面新登記成為國泰會員，或者現有會員成功推薦一位親友經指定頁面成為國泰會員，都可以得到500 Asia Miles及一次抽獎機會。換句話來說，就是推薦人數愈多，抽中的機會愈高。

 

　　一齊看看到底有甚麼獎品吧！國泰大抽獎將送出總值500萬「亞洲萬里通」里數獎賞包括：

 

● 頭獎：500,000里數（名額2位）

● 二獎：200,000里數（名額10位）

● 三獎：50,000里數（名額20位）

● 四獎：10,000里數（名額50位）

● 五獎：5,000里數（名額100位）

 

　　頭獎竟然是500,000里數，仲要有2個名額。500,000里數兌換甚麼呢？1程的短途經濟客艙要10,000「亞洲萬里通」里數；1程的中途經濟客艙要22,000「亞洲萬里通」里數；而1程的長途經濟客艙要30,000「亞洲萬里通」里數。即是，500,000里數可以換成25次來回東京或首爾的機票，又可以換成8次來回巴黎或倫敦的機票。

 

（圖片來源：UNSPLASH）

（圖片來源：亞洲萬里通）

 

　　另外，編輯教你怎樣5步登記國泰會員：

 

1.    分享指定登記頁面給你的好友，按「現即登記申請」

 

 

2.    輸入手提電話號碼用作登入ID，並輸入驗證碼

 

 

3.    填寫個人資料

4.    輸入推薦人之國泰會員號碼

 

 

5.    建立密碼

 

 

　　成功！你經指定登記頁面成功登記為會員後，你及你的推薦人都會獲得500 Asia Miles及一次抽獎機會。

 

日期：即日起至2023年1月31日

抽獎結果公佈：2023年2月15日

指定頁面

 

 

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