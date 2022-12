聖誕節2022 | 帶你睇尖沙咀聖誕節燈飾！5大必去聖誕打卡位：Dior 10米高立體星星／夢幻獨角獸樂園／Chanel雙C珍珠（附打卡評分）

12月真的好多活動,你們今年去看了聖誕燈飾了嗎?如果想去打卡,又不知道去哪的話,大家可以去尖沙咀一轉。今次編輯為大家精選了尖沙咀5大聖誕燈飾及打卡位,當中包括海港城Dior 10米高立體星星、海運大廈露天廣場的獨角獸樂園、及尖東經典燈飾等,一定有一個打卡位適合你!

聖誕節2022燈飾│1. 海港城海運觀點:Dior 10米高星星裝置

第1個要介紹的打卡位是Dior於尖沙咀海港城的「海運觀點」構建的節日裝置──10米高立體星星裝飾。這個大型星星節日裝置由羅馬藝術家Pietro Ruffo的 Rêve d’Infini 圖案變成,當中有不少玫瑰風圖、花卉、塞維利亞繩結及詩意十足的格言「Spread your wings and dream of infinity」。

尖沙咀海港城的「海運觀點」構建的節日裝置

當中有不少玫瑰風圖、花卉、塞維利亞繩結及詩意十足的格言「Spread your wings and dream of infinity」。

當編輯一到「海運觀點」看到10米高立體星星裝飾,只能內心「哇」一聲,因為在現場看比看相片更加震撼,真的有拿起手機拍照的衝動。星星裝飾時亮時暗,有種如夢似幻的感覺。仔細一看,金燦燦的星星除了被玫瑰風圖、花卉包圍外,更有能代表香港的帆船,十分漂亮。

裝置由羅馬藝術家Pietro Ruffo的 Rêve d’Infini 圖案變成

星星裝飾時亮時暗,有種如夢似幻的感覺。

10米高立體星星裝飾的對面,還有Dior字眼的巨型發光燈,站過去同時可以拍到Dior巨型發光燈、無敵大海景及花卉圖案,真的很易打卡。

Dior巨型發光燈

這個打卡位打卡指數是5星的,因為就算是星期五晚上,人流仍然不多,不會妨礙到其他人打卡和拍照。另外,排隊拍攝10米高立體星星只有幾人,等待約5分鐘就可以成功打卡。

星期五晚上,人流仍然不多

打卡指數:★★★★★

所需時間:45分鐘

地址:尖沙咀海港城海運觀點

日期:即日至2023年1月2日

下一頁:童話王國!闖入旋轉獨角獸樂園