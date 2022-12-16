YouTube香港2022年度熱門十大影片出爐！「余德丞約滿TVB」排第二？輸畀邊個？熱門音樂影片MIRROR佔5.5席！（附詳細名單）

YouTube香港公布2022年度十大，反映過去一年香港人追看及訂閱的影片、音樂、以及 YouTube創作者！相信當中最令人關注的是：「余德丞約滿TVB」排YouTube熱門影片第二名！YouTube熱門音樂影片MIRROR佔5.5席！即睇！

「余德丞約滿TVB」排YouTube熱門影片第二名！

日常及生活趣聞以至人和社區的故事最受港人歡迎！在「YouTube香港2022年度十大熱門影片」排名榜中，一條關於「80後情侶居大澳偏僻村莊」的訪問影片進佔榜首，緊隨其後的是TVB前小生余德丞（Dickson）在個人頻道上宣布離巢的《【突發】約滿 TVB！今天我正式離開了！！》，以及由鄭中基主持的「機動電視台RTV」《一人一個工人姐姐之匪夷所思 姐姐因咩事講粗口問候我？落雨天點解要收埋自己呢？！其實我個姐姐最精彩》！

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原來不少香港人也愛觀看溫情與外遊影片！The Reynolds Family的《英國爺爺奶奶第一次看孫兒會有甚麼反應？》、旅遊頻道Travel Alone Idea的日本旅行影片《Cheapest Private Room on Japan's Overnight Sleeper Train》亦分別進佔第五及第六位！

YouTube香港2022年度十大熱門影片

1. 80後情侶居大澳偏僻村莊 低收入低消費生活日花$30 自己劈木、起屋、划船過海 冇冷氣電視冬天燒柴取暖 熱愛海洋招街坊3日2夜划獨木舟環大嶼山一周／Mill MILK

2. 【突發】約滿 TVB！今天我正式離開了！！／余德丞 Dickson Yu

3. 一人一個工人姐姐之匪夷所思 姐姐因咩事講粗口問候我？落雨天點解要收埋自己呢？！其實我個姐姐最精彩／機動電視台RTV

4. 【雖然被警告不要說】但是我還是決定公開這一期／老高與小茉 Mr & Mrs Gao

5. 英國爺爺奶奶第一次看孫兒會有甚麼反應？／The Reynolds Family

6. Cheapest Private Room on Japan's Overnight Sleeper Train／Travel Alone Idea

7. 《尋找他媽的故事2之大英帝國點L樣》第一集免費足本播放／杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow

8. 試映劇場《鎅刀竊賊》／試當真Trial & Error

9. 【微辣遊戲王 - 我想溝你】193兄妹來襲，創意撩人情話再度升級！Rachel不敢直視三爺，三爺與Yelo竟以老公老婆相稱！？／微辣 Manner

10. 《聲生不息》第1期 完整版：新老歌手同台飙歌致敬經典！周筆暢超颯舞台律動感拉滿！／湖南衛視芒果TV官方頻道 China HunanTV Official Channel

YouTube香港2022年度十大熱門影片

廣東歌稱霸！YouTube熱門音樂影片MIRROR佔5.5席！

至於「YouTube香港2022年度十大熱門音樂影片」方面，今年繼續由廣東歌稱霸，其中由MIRROR包辦5.5個席位，包括姜濤的《鏡中鏡》及《作品的說話》、Ian陳卓賢的《留一天與你喘息》、Anson Lo盧瀚霆的《Mr. Stranger》、Edan呂爵安的《Elevator》，以及呂爵安、古巨基合唱的《飄流教室》！其他上榜歌曲還有MC張天賦的《老派約會之必要》、《小心地滑》，以及林家謙的《某種老朋友》、張敬軒的《賽勒斯的愛》。

YouTube香港2022年度十大熱門音樂影片

1. 姜濤 Keung To《鏡中鏡》Official Music Video／MIRROR

2. Ian 陳卓賢《留一天與你喘息》Official Music Video／MIRROR

3. 姜濤 Keung To《作品的說話》Official Music Video／MIRROR

4. MC 張天賦 - 老派約會之必要 A Gentleman's Guide to Old-Fashioned Dating（Official Music Video）／MC 張天賦

5. 古巨基 Edan 呂爵安《飄流教室》（Floating Classroom） [Official MV]／古巨基 Leo Ku

6. MC 張天賦 - 小心地滑 Caution Wet Floor（Official Music Video）／MC 張天賦

7. Anson Lo 盧瀚霆《Mr. Stranger》Official Music Video／MIRROR

8. 林家謙 Terence Lam《某種老朋友》（Official Video）／林家謙 Terence Lam

9. Edan 呂爵安《Elevator》Official Music Video／MIRROR

10. 張敬軒 Hins Cheung《賽勒斯的愛》（Cherlas） [Official MV]／張敬軒 Hins Cheung

YouTube香港2022年度十大熱門音樂影片

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