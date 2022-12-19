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19/12/2022

世盃決賽峰迴路轉 阿根廷互射12碼挫法國 美斯圓世盃夢

#世界盃 #阿根廷 #法國 #美斯
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　　【晴報專訊】世界盃決賽，阿根廷與法國激戰120分鐘踢成3:3，最終阿根廷互射12碼以4:2勝出，繼1978年及1986年後第3度封王，美斯「登基」終圓世盃夢，成就與馬勒當拿看齊。

 

美斯領阿根廷第3度封王，奠定球王地位。（國際足協圖片）


　　不少市民到商場酒吧觀戰，酒吧業界指訂座爆滿，惟經濟不景市民消費「縮水」，整體生意額較上屆跌30%錄7億元收入。

　　賽前遭病毒侵襲大軍的法國今場「夫添」出戰，惟上半場表現失常未有射門。阿根廷唯一調動由老將迪馬利亞取代柏利迪斯，首次於淘汰賽踢正選，沒想到此舉收奇效，迪馬利亞21分鐘殺入禁區時被迪比利踢跌，球證直指12碼，美斯操刀先開紀錄。36分鐘美斯策動反攻，麥亞里士打妙傳左路無人看管的迪馬利亞再入一球。眼見形勢不妙的法國主帥迪甘斯，於41分鐘由高路梅安尼及馬古斯杜林入替迪比利與基奧特，阿根廷半場領先兩球。

　　阿根廷下半場仍採主動，法軍至70分鐘才有首次射門，高潮位於79分鐘起出現，奧達文迪在禁區拉跌高路梅安尼，基利安麥巴比主射12碼追成1:2，及後於81分鐘再下一城，戲劇性追成2:2平手，令比賽進入加時。在109分鐘，拿達路馬天尼斯射門被擋出，美斯補中助阿根廷再領先3:2。惟法國116分鐘再獲12碼，麥巴比再次將球送入網連中三元，法國扳平3:3，需互射12碼。

 
　　美斯在內阿根廷4人均中鵠，法國有高文被阿根廷門將達米安馬天尼斯撲出，曹亞文尼亦射失，阿根廷以4:2封王，美斯獲金球獎、達米安馬天尼斯獲金手套、麥巴比以8球獲金靴獎。

酒吧生意僅7億跌3成 旺丁不旺財

　　決賽昨晚吸引不少球迷到酒吧觀賽。餐酒吧Lucky U老闆Jimmy指訂座理想，惟整個世盃生意額僅及上屆的三分一，較去年聖誕旺季跌50%，認為疫下更多人選擇留家觀戰。香港酒吧業協會主席錢雋永表示決賽適逢周日，大部分酒吧滿座，惟今屆無論生意及人流都不及上屆，分別跌10%至20%，即使周末人流回升，但消費額回落10%，疫情已改變市民生活習慣，加上無旅客及經濟不景，估計今屆整體生意額僅7億元，較4年前的10億元大跌30%。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁亦說，電視台免費轉播，除決賽及較熱門賽事外，整體生意僅恢復至疫前80%。有商場昨晚現場直播，氣氛緊張。新鴻基地產執行董事馮秀炎稱，足球熱潮及濃厚節日氣氛帶動下，運動服飾、電子影音、餐飲甚受惠，可望按年有雙位數字增長，新地15大商場人流及生意較去年同期升逾20%。

 

有商場昨晚現場直播賽事，全場爆滿。


美斯大熱 阿根廷球衣斷市

　　美斯生涯尾段再殺入決賽，引發阿根廷球衣全球缺貨。球衣店Ball3Shop負責人阿樂稱，阿根廷4強出綫後已托人在外國入貨，約30件球衣上周六深夜抵港，球迷幾乎清一色搶印美斯，6月至今料售出數百件。另一球衣店NO.7 SOCCER負責人阿榮指，冬季世盃影響球迷投入程度，幸港人熱捧的日本及英格蘭成績不俗，今屆亦少有隊伍大熱倒灶令存貨滯銷，整體銷情與以往相若。

 

轉載自: 晴報

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