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19/12/2022

王丹妮助陣行騷兼獻聲 黎明分享打疫苗爆金句

#黎明 #演唱會 #王丹妮
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　　【晴報專訊】黎明（Leon）前晚在嚴寒下，於中環海濱活動空間舉行首場《LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai Fashion Concert》，演唱會破天荒結合時裝騷，Leon更重現劇集《原振俠》造型，並唱出主題曲《願你今夜別離去》。他說︰「我點解着呢件皮褸？因為好多fashion都同歷史有關，呢件皮褸係我拍《原振俠》時着過，都幾擋風。」他繼續「金句王」上身，分享打疫苗經歷時，大爆每次打針後手指尾也會抽筋。他稱完成第三針及第四針後，去驗抗體時得出數值相若，「我發現如果有抽筋現象，即係代表我體內有抗體，中又好、唔中又好，大家good luck！」

 

黎明指將一段日子見不到大家︰「祝大家聖誕快樂，順便講埋恭喜發財！」


　　另外，當晚鄭欣宜和王丹妮擔任表演嘉賓，王丹妮穿上Vivienne Tam最新時裝行catwalk，又唱出歌曲《Born This Way》和《螢火蟲》。

 

Vivienne Tam與王丹妮帶領一班模特兒謝幕。

欣宜獲Leon點名邀請演出，不過二人未有同台。

 

轉載自: 晴報

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