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19/12/2022

萬千星輝頒獎典禮2022｜TVB頒獎禮10強名單出爐！呢套劇呼聲最高、或成大赢家！龔嘉欣視后10強不入不忿？網民：今年無林敏驄就熄機！

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Text: Sammy Leung

　　TVB的《萬千星輝頒獎典禮2022》將於2023年1月8日舉行，而在上周就已公布了16個獎項的10強名單，當中包括最多人討論的：最佳劇集、最佳男主角、最佳女主角、最受歡迎電視男角色、最受歡迎電視女角色、最佳男配角及最佳女配角。但在名單公布後，有網民很不滿意：「好明顯上位的就狂俾獎，但有實力就派豬肉獎」、「公司內部簽約換獎名單姐，有咩公信力」。

 

　　TVB在上周已公布《萬千星輝頒獎典禮2022》16個獎項的10強名單，而觀眾今年可以參與投票支持心目中的藝人及節目，而當中《下流上車族》的呼聲較高，一齊看看10強內有沒有你的心水！

 

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳劇集

 

最佳劇集方面，10強名單有：

● 愛・回家之開心速遞

● 愛上我的衰神

● 金宵大廈2

● 回歸

● 白色強人II

● 痞子殿下

● 美麗戰場

● 下流上車族

● 超能使者

● 法證先鋒V

 

　　在最佳劇集方面，大熱有《下流上車族》、《超能使者》、《金宵大廈2》及《法證先鋒V》，當中以《下流上車族》呼聲最高。而更有網民大讚《下流上車族》指：「好好睇，睇到喊」、「真係好好睇，我未試過睇一套劇集又笑又喊」、「年度最好看的電視劇」、「全力撐下流上車族全部演員」。莫非今年《下流上車族》會成最大贏家？

 

《下流上車族》（圖片來源：TVB）

《金宵大廈2》（圖片來源：TVB）

 

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳男主角

 

最佳男主角10強包括：

● 青春不要臉 丁子朗

● 金宵大廈2 陳山聰

● 回歸 郭晉安

● 白色強人II 陳豪

● 白色強人II 馬國明

● 痞子殿下 周嘉洛

● 下流上車族 林敏驄

● 超能使者 陳展鵬

● 法證先鋒V 黃宗澤

● 輕・功 黎耀祥

 

　　而在最佳男主角方面，大熱有《金宵大廈2》的陳山聰、《下流上車族》林敏驄、《白色強人II》馬國明及《超能使者》陳展鵬。有網民就十分激動：「今年無林敏驄就熄機」。

 

《下流上車族》林敏驄（圖片來源：TVB）

《白色強人II》馬國明（圖片來源：TVB）

 

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳女主角

 

最佳女主角10強包括：

● 金宵大廈2 李施嬅

● 童時愛上你 高海寧

● 回歸 陳煒

● 白色強人II 胡定欣

● 白色強人II 張曦雯

● 痞子殿下 陳瀅

● 美麗戰場 劉佩玥

● 下流上車族 鮑起靜

● 下流上車族 江美儀

● 超能使者 唐詩詠

 

　　最佳女主角方面，不少人支持鮑起靜、江美儀、唐詩詠及陳瀅。但十分可惜的是龔嘉欣視后10強不入，在名單公布當日她在台上更指：「無提名唔代表無實力！」但網民有甚麼看法呢？網民在視后一獎上，算是討論得最為熱烈：「一定唔會係陳瀅」、「最佳女主角我選陳煒」、「鮑姐視后係佢啦，無人能比」、「千祈唔好江美儀」。

 

《下流上車族》江美儀（圖片來源：TVB）

《下流上車族》鮑起靜（圖片來源：TVB）

《超能使者》唐詩詠（圖片來源：TVB）

 

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最受歡迎電視男角色

 

最受歡迎電視男角色10強包括：

● 異搜店 韋德信 何廣沛

● 童時愛上你 丁宥迎 張振朗

● 白色強人II 唐明 馬國明

● 痞子殿下 紀威 周嘉洛

● 痞子殿下 裘千刀／千尋 朱敏瀚

● 凶宅清潔師 招日晨 洪永城

● 下流上車族 車志明 林敏驄

● 超能使者 鍾孝年 陳展鵬

● 超能使者 高勇 陳山聰

● 法證先鋒V 井浩然 袁偉豪

 

　　在最受歡迎電視男角色方面，不少網民支持《下流上車族》林敏驄、《超能使者》陳展鵬及《超能使者》陳山聰。但《美麗戰場》林盛斌就未能入選，十分可惜。

 

《超能使者》陳展鵬（圖片來源：TVB）

 

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最受歡迎電視女角色

 

最受歡迎電視女角色10強包括：

● 愛・回家 之 開心速遞 白天娥（三太） 樊亦敏

● 愛上我的衰神 潘小渝 陳嘉慧

● 十八年後的終極告白2.0 沈越 龔嘉欣

● 痞子殿下 納克溫柔 陳瀅

● 美麗戰場 李靜兒 劉佩玥

● 美麗戰場 鍾家琪 蔣家旻

● 下流上車族 謝毓霞 鮑起靜

● 下流上車族 莫雯慧 江美儀

● 下流上車族 車芊芊 郭柏姸

● 法證先鋒V 霍寶英 王敏奕

 

　　在最受歡迎電視女角色方面，不少網民支持《愛上我的衰神》陳嘉慧、《美麗戰場》劉佩玥及《下流上車族》郭柏姸。而有「A0女神」之稱的郭柏妍憑劇集《下流上車族》角逐3獎，分別有「最佳女配角」、「飛躍進步女藝員」及「最受歡迎電視女角」。

 

郭柏姸（圖片來源：郭柏姸IG）

 

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳男配角

 

最佳男配角10強包括：

● 愛上我的衰神 馬貫東

● 青春不要臉 戴耀明

● 金宵大廈2 鄭子誠

● 回歸 吳偉豪

● 痞子殿下 張頴康

● 凶宅清潔師 李成昌

● 美麗戰場 林盛斌（Bob）

● 下流上車族 鄧智堅

● 下流上車族 林景程

● 超能使者 林子善

 

鄭子誠（圖片來源：TVB）

 

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳女配角

 

最佳女配角10強包括

● 愛・回家 之 開心速遞 樊亦敏

● 愛上我的衰神 麥美恩

● 鐵拳英雄 姚子羚

● 金宵大廈2 趙希洛

● 雙生陌生人 賴慰玲

● 童時愛上你 楊卓娜

● 美麗戰場 蔣家旻

● 下流上車族 郭柏姸

● 下流上車族 羅毓儀

● 超能使者 劉穎鏇

 

姚子羚（圖片來源：TVB）

 

下一頁：睇埋非戲劇及綜合獎項

 

 

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