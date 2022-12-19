世界盃2022決賽｜領隊調動得宜阿根廷奪冠 全球球迷為美斯捧盃高呼

上星期五，決賽前已寫下「阿根廷贏冠軍要靠運氣」，結果昨晚法國接連在落後都能追和，要不是運氣使然，阿根廷早已技術性擊倒對手；還好在12碼階段，運氣重返阿根廷，美斯一嘗夙願，完美謝幕。

從開場到下半場80分鐘，阿根廷完全控制大局，上半場法國竟然零射門，是今屆世界盃所未見。

但一個意外，奧達文迪拉跌對手輸12碼，兩分鐘內麥巴比連轟兩球，一手將法國從懸崖邊拉上來，運氣在法國一邊。怎知法國不繼續乘勢施壓，加時阿根廷重拾節奏。

到加時108分鐘，今屆場場踢足每一分鐘，35歲美斯，仍在禁區製造機會後，仍然跑入小禁區，以右腳再射入領先一球，以為大局已定，臨完加時3分鐘，又是麥巴比，一個遠射令阿根廷守衛犯手球，結果又再追和，不得不說又是運氣幫了法國。

不過，臨加時下半場完場不夠1分鐘，幸好阿根廷門將馬天尼斯救了法國一個必入單刀波，否則已經不用射12碼決勝負了。運氣開始走到阿根廷一邊。

昨晚奪冠後，美斯達成世界盃、歐聯以及金球獎的殊榮，成為歷史上第9個有此成就的球員，原來就連馬勒當拿都未曾做到過，證明美斯真正是當今球王。

到12碼階段，法國兩個球員射失，證明是運氣不再來，幸運之神站在阿根廷的一邊，成功奪冠。

阿根廷從小組賽首場大熱爆冷，幾乎人人都以為又再失望，到決賽被看低下，完全壓制法國而奪冠。背後的功臣，除了美斯，不得不提領隊史卡朗尼。

44歲史卡朗尼，沒有任何執教球會的經驗，更只是做過一年半載助教，但執教阿根廷的成就卻遠勝不少名帥。

史卡朗尼成為史上第3位同時贏得世界盃及美洲盃教練，更是最年輕一人；他教練團有多位阿根廷名宿坐鎮，包括艾耶拉、森美爾、艾瑪，粒粒皆星；他的成功印證了一個出色領隊，是要知人善用，即使不是樣樣精通，也一樣能成功。

在整個世界盃過程中，他有3個排陣調動，成為阿根廷扭轉小組賽開局失利，鋪墊最終成功奪冠的關鍵。

第一個調動，是迪馬利亞在小組賽2場正選上陣，都踢右翼，希望他能拉邊推回左邊大位左腳傳射，卻起不到作用，之後改用英超踢白禮頓麥亞里士打。迪馬利亞年紀大、防守差，在之後3場淘汰賽並沒有上陣，連後備也沒有。但到了昨晚決賽，又因應他的大賽經驗，讓他重返正選，而且踢回他最擅長的左翼。

結果，迪馬利亞在踢到風生水起，面對法國小將觀迪予取予攜，博到一個12碼和一個入球，證明史卡朗尼有想法。

2008年奧運決賽，是迪馬利亞的入球，以1：0擊敗尼日利亞；上年的美洲盃決賽，又是他的入球，1球小勝巴西；到了昨晚，又是他站出來，為阿根廷奪冠奠基，不得不說迪馬利亞確實是大賽福將。

第二個調動，改用兩個小將上陣，令踢法更有活力和機動。

用20號麥阿里士打踢左中場。第一場對沙特贏盡攻勢卻輸波，原因是中場防守不夠硬淨，只有7號迪保羅一個是打仔格。

從第二場開始，改用麥阿里士打踢正選，此子在白禮頓已經有名是好氣好力，改踢正選後，不但分擔迪保羅防守任務，又可以在中場跑動拉開空間，讓美斯踢得更從容。

加上第三場開始讓24號安素費蘭迪斯踢正防中，迪保羅和麥阿里士打分居左右，中場線不論攻守都非常平衡。

還有另一小將9號艾華利斯，在第一、二場小組賽都後備上陣，交足功課；史卡朗尼在之後改踢433，在第3場開始讓艾華利斯踢正選，在前線竄擾，給美斯有空間墮後攞波組織攻勢。

在出發到國家隊集合前，曼城領隊哥迪奧拿就表示眾多球員都出戰世界盃，但他看好艾華利斯可以奪冠；這句說話當然顯示他對艾華利斯的喜愛，但更重要的，應該是哥帥希望阿根廷能夠捧盃，讓愛徒美斯可以完成奪冠願望。

而且艾華利斯在前線可以入波，數據上製造了221次的反搶壓迫，令對手不能只防守美斯。

最後一個神調動，就是昨晚12碼階段入波球員，除了美斯，其他3個入球都是在加時階段後備登場，證明史卡朗尼針對射12碼是有部署的。

史卡朗尼未必是最有名氣領隊人選，但絕對適合阿根廷的領隊人選；只要看看美斯在場上不再愁眉苦臉，踢得更輕鬆投入，就知道史卡朗尼是對的人。

史卡朗尼邀請了一眾因傷未能出戰世界盃的阿根廷球員到決賽現場觀戰，包括已經退役的阿古路。阿古路到埗後更直接入住美斯房間，支持美斯。事緣兩人自2005世青賽成為同房室友之後，每次國家隊比賽都住在一起。但去年阿古路退役，美斯就不再跟任何人同房；而早在世界盃前，阿古路就曾經笑稱，兩人有如結婚80年夫妻，感情要好，20年來大家相對的時間，比面對家人更長。

反觀法國領隊迪甘斯，名氣更大，當然他的確收服了隊中不少大牌球員，從普巴到麥巴比，都甘心為他效力；基沙文和基奧特角色，從上屆到今屆的轉變，也毫無怨言。

但可能就是小組賽到淘汰賽都太過順風順水，迪甘斯一套排陣幾乎不變，7場比賽，除了分組賽第3場已肯定首名出線而收起所有主力外，其餘6場比賽裏中前場都是那6個球員正選上陣，這容易給阿根廷作出針對性部署。後場卻因為傷兵太多，結果只有華拉尼一人是穩定出場，所以到了決賽忽然落後，迪甘斯卻變無可變。

若不是麥巴比力挽狂瀾，加上一點運氣，90分鐘常規時間內，法國早就輸了，還怎會堅持得到踢12碼？

麥巴比奪得金靴獎，算是個安慰獎，但3個入球，一手撐起法國隊，只有23歲的他的確已經有球王風範，能否向前邁進，就看他會否在努力轉型，不限於追求入波，否則只會與C朗無異。

美斯和C朗一直被視為瑜亮之爭，但在今屆過後，證明美斯更偉大，不但深受阿根廷球迷愛戴，甚至全球球迷都其喝彩；相反，C朗的中心主義，讓他與曼聯反面、在國家隊不受重用，甚至球員同袍都離棄他，不夠謙卑，結果讓他吃盡苦頭。

世界盃冠軍塵埃落定，早在開幕前已經講過法國、阿根廷、巴西和葡萄牙是冠軍穩膽，結果是阿根廷法國決賽對碰。當時仍有很多人說西班牙英國和德國怎樣怎樣，但從領隊和球員能量看，他們就不可能奪冠。

阿根廷法國決戰，再證明上星期五賽前分析，運氣何其重要。法國一直被看好能破紀錄衛冕，當然是法國球迷最開心；但情感上，人人都希望美斯稱王，阿根廷贏了，全世界球迷都開心，大家都認為他是值得的。

踢了5屆世界盃，今屆7場比賽射入7球，交出3個助攻，最終圓夢；美斯即使經歷過低潮和失望，都對阿根廷不離不棄，是真正球王風範。

原來艾華利斯早在12歲的時候就和美斯拍過合照留念，激發他對足球的動力；所以這場決賽，其實很多阿根廷球員，不單只是為自己而戰，不止為國家榮譽而戰，更甚者，是為了美斯而戰，希望幫助美斯一嘗在世界盃封王的願望，也證明美斯真的深受大家的愛戴。