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19/12/2022

美國兒童數學、閱讀水平倒退20年！「線上學習」能否搶救新一代？「矽谷搖籃」史丹福大學準備變革？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　過往，大學教育乃「傳道、授業、解惑也」，但面對網路、社群等新媒介，老師們真的有比原生世代厲害嗎？

 

　　如果答案為No，教授、老師又能扮演甚麼角色？

 

　　過往的學制、學位對應職場，有如航道明確的地圖。但如今，正在裂解穩定的世界板塊，航海圖不再管用。從學生到職場，中間落差應該很多。疫情、氣候變化，科技，人口結構劇變，舊知識已經不管用，學習不是紙上談兵的未來式，而是此刻生存必須，並不是離開了大學之後甚麼也不用學。

 

　　我們該如何啟航、如何破浪，又如何找到目標？

 

　　簡單來說，疫情對最負擔不起的兒童造成的傷害最大，疫情耽誤12個月的學習時間，美國兒童閱讀與數學成績倒退20年。

 

　　九月新學期一開始，美國就收到一份令各界備感焦心的「全國成績單」。國家教育進展評測（NAEP）針對九歲學童的測驗結果顯示，自疫情爆發以來，孩子的閱讀和數學成績大幅下滑，退步程度是30年來最大。

 

（圖片由作者提供）

 

　　《紐約時報》直言，疫情為兒童帶來破壞性影響，閱讀和數學水準倒退了20年。紐約前市長彭博更將疫情造成的學習損失，視為一場國家危機。

 

　　麥肯錫公司發現，因為停課，世界各地學生平均耽誤了8至12個月的學習時間。低年級和弱勢兒童面臨更大的落後危機。

 

　　搶救孩子的學習，速度是關鍵。為了幫助落後的孩子，英國注資50億英鎊在教育復原工作，其中15億用於國家輔導計劃，鼓勵學校雇用個別指導老師，安排一對一或小組輔導課，每個課程12至15小時。至今參與計劃的公立中小學校高達八成，開課次數超過兩百萬次。

 

　　現在舊的知識被加速淘汰，新的知識不斷誕生，學習已經無法在一勞永逸，而是必須穿梭穿插於人的一生。

 

　　近年崛起的網上學習平台，MasterClass改寫了很多人對學習的想像，精緻如電影的分鏡和配樂，以及各種領域重量級的老師，讓學習的體驗猶如在追星，想要學廚藝，就跟著地獄廚神Gordon Ramsey；想要學演戲，那就讓奧斯卡影后Natalie Portman來教。

 

（圖片由作者提供）

 

　　素有矽谷搖籃的史丹福大學早已響吹響號角，該校提出的史丹福2025願景之中，大學生不再只意味著20歲的年輕人，而是橫跨所有年齡層，大學學位不再限定四年、人生應有不同階段的學習，未來也不用再選擇主修科，而是以個人想要完成的任務和興趣重組學習內容。

 

　　如果工作幾年，覺得自己有所不足，需要回大學弄懂這些事情，那麼現在有很多選擇，全球名校如哈佛、史丹福等的大師，早就開始提供的各式線上、實體，3個月到1年的短期學程，有非常多選擇。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　我們當年在大學愜意的生活、社團、是青春的回憶。

 

　　但校園生活、社團，基本上一、兩個學期就體驗完了，重點是你回頭想想，我們的大學四年，真的很充實嗎？還是其實大多是在浪費時間？學的東西很符合出社會的需要，還是根本沒甚麼相關性？

 

　　回想起來大學可能超過一半時間都是浪費，出了社會才發現需要的知識跟技能根本完全是另一套。

 

　　數字背後卻是集體的焦慮，否則我們將失去這一代兒童和青年，知道學生怎麼學，才懂怎麼教，也帶來新的機會。

 

（圖片由作者提供）

 

 

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