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19/12/2022

2023星座運程│12星座2023年工作運勢排行榜！第2名是金牛座+摩羯座！天秤座因工作太辛苦而病倒？

#打工仔 #2023星座運程 #12星座 #工作運勢 #唐綺陽 #排行榜 #射手座 #水瓶座 #巨蟹座 #雙魚座 #牡羊座 #天秤座 #獅子座 #處女座 #金牛座 #摩羯座 #雙子座 #天蠍座
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Text: Sammy Leung

　　快到2023年，相信不少人都會想知道自己新一年的運程如何。今次台灣節目請到台灣知名星座專家唐綺陽，為大家分享2023年工作運勢排行榜。到底下年誰的工作運最好呢？不過唐綺陽指，2023年3月後星座運程有機會再洗牌。

 

（圖片來源：ViuTV）

 

星座工作運勢排行榜│第6名.射手座、水瓶座

 

　　今次的星座2023年工作運勢排行榜中，第6名是射手座及水瓶座。射手座因為有火星在雙子，所以要應付很多莫名其妙的狀況，令到工作一直被干擾。不過在2023年3月，射手座的情況就會好轉。

 

　　唐綺陽指，水瓶座正在往成為自己的路上，可能路上會遇到好多打擊，不論是批評、人際關係等。如果水瓶座的心態沒有太好，就會出現很多斷捨離的情況，唐綺陽認為這是一個必經的過程。而水瓶座會感受到時代變化很大。

 

星座工作運勢排行榜│第5名.巨蟹座、雙魚座

 

　　今次的星座2023年工作運勢排行榜中，第5名是巨蟹座及雙魚座。巨蟹座是有貴人的，而在事業運及人際關係都很好。但是巨蟹座會出現迷惘，因為要屈居在貴人之下，但巨蟹座的朋友想自己獨當一面，令到矛盾會出現。最後有機會出現「做自己就沒有貴人」的情況，所以大家要二選一。

 

　　雙魚座的工作運受制於外在環境及自己個人因素，另外雙魚座的執著會令自己變得更辛苦。

 

星座工作運勢排行榜│第4名.牡羊座、天秤座

 

　　今次的星座2023年工作運勢排行榜中，第4名是牡羊座及天秤座。唐綺陽指牡羊座會遇到很多機會，雖然這些機會不一定是他們想要的。牡羊座知道自己要做別人希望他做的事，但因為道路太多，導致牡羊座的朋友做事不夠集中，會浪費了一些力氣在不必要的事情上。所以3月之前，牡羊座的工作運會大打折扣。唐綺陽建議，他們可以要人際關係上放鬆。

 

　　唐綺陽指，天秤座是受制於他人，包括：合作、婚姻，他們的運氣直接影響到合作對象的好壞。而工作上的表現會被別人、環境、內部問題等影響。不過，唐綺陽認為天秤座很有前途，除了有實力，還有外面有好的人際關係。但唐綺陽提醒，天秤座因為工作做得好，有機會太辛苦而病倒。

 

星座工作運勢排行榜│第3名.獅子座、處女座

 

　　今次的星座2023年工作運勢排行榜中，第3名是獅子座及處女座。唐綺陽指獅子座在2022年之前過得辛苦，甚至接近喪失自信。但唐綺陽指，獅子座在默默之中經過不少磨練，現在可以靠著他人的目光和外在環境的變化慢慢尋回自己的自信。

 

　　處女座在新一年會更上一層樓、看到向夢想前進的機會及有貴人出現。不過，處女座會不會選擇這個貴人，就要看他們自己了。唐綺陽認為處女座只要不要走挑剔路線，透過別人的眼睛來看他們其實運氣不錯。唐綺陽建議，處女座要惜福，不要常發牢騷。

 

星座工作運勢排行榜│第2名.金牛座、摩羯座

 

　　今次的星座2023年工作運勢排行榜中，第2名是金牛座及摩羯座。唐綺陽指，所有金牛座都有貴人運，但生活再迎來很大的改變。很多金牛座在過去2年都沒有過得很好，因為在5年前就有天王星就在命宮要金牛座改變，令他們產生「這個地方待不住了、有點怪」的感覺，出現要改變的憂慮感。但有些金牛十分執著，認為「我又沒有犯錯，我為甚麼要走」，最後導致要付出慘痛代價。唐綺陽建議，金牛座腦筋要靈活一點，只要意識到「此地不宜久留」，在重新開始時就會有貴人幫助，眼前會出現好多的機會。

 

（圖片來源：姜濤ig）

 

　　另外一個第2名是摩羯座，唐綺陽給摩羯座的話是「請你開始務實」，要開始用能不能賺錢來審視一件事情，「只要你願意看錢，你會賺到錢」。她指不少的摩羯座的朋友只顧自己喜歡，但完全不考慮錢的問題，這是不行的；她認為不要常常做一些只會賠錢、吃力不討好的事。

 

星座工作運勢排行榜│第1名. 雙子座、天蠍座

 

　　今次的星座2023年工作運勢排行榜中，第1名是雙子座及天蠍座。因為火星在雙子座，所以他們會紅、發現自我或人家發現。而雙子座要開始成熟，讓人有成熟穩重的感覺，才會在結婚、成立公司、生小孩等方面更上一層樓。唐綺陽指，雙子座的好和不好，要看看那人的特質。

 

　　唐綺陽指2023年的天蠍座工作運很好，而好的員工、同事更是關鍵，因為需要人的幫助。如果沒有人幫助，你的格局比較細和步調較慢，但也不是不好的意思。而新一年，更可以有更好、更高層次的機會出現。

資料來源：《女人我最大》

 

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