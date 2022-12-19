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19/12/2022

蔣匡文2023兔年生肖運程（二）！肖羊要遠離「水」？肖雞小人纏身？肖狗喜事重重！肖猴要提防一件事！同場加映：拍拖要揀相合生肖？

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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論＋數據和大家探討最貼身玄學話題！2023癸卯兔年將至，是時候展望未來，看看十二生肖的來年整體運程！上集已和大家剖析「兔」、「龍」、「蛇」、「馬」四個生肖，今集輪到「羊」、「猴」、「雞」和「狗」！肖羊要遠離「水」？肖雞小人纏身？肖狗喜事重重！肖猴運勢佳但要小心一件事！十二生肖關係有「相冲」、「相合」之分，拍拖對象不是相合生肖點算？即聽蔣匡文拆解！

 

＊玄學非精密科學，內容只供參考。


Read More：蔣匡文2023兔年生肖運程（一）！肖兔犯太歲不宜買樓、搬屋！肖龍荷包易失守？肖蛇旅行機會多？肖馬宜外出求財？

 

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