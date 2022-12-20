平安鐘3日接5千求助 1日兩長者猝死 急症室候診最長8小時

【晴報專訊】近日寒流襲港，天文台連續2日發出寒冷天氣警告，市區氣溫昨普遍降至約10度。長者安居協會昨指，「一線通平安鐘」自上周五起一連3日接獲逾5,000宗求助，逾300人須送院治療，前日更有2名獨居長者在家猝死。

嚴寒下求診者增加，部分公院急症室輪候時間一度長達8小時，醫管局呼籲輕症者改往私家醫生或政府門診求醫；家庭醫生亦提醒長者要注意保暖。

醫生提醒長者注意保暖，尤其頭頂及頸部。

受一股冬季季候風影響，本港天氣寒冷乾燥，天文台昨晨一度發出霜凍警告，昨晨市區氣溫普遍降至攝氏10度左右，新界再低3至4度，其後氣溫雖回升，但大致仍處於13至15度。天文台表示，東北季候風正為廣東帶來晴朗及乾燥的天氣，本周會持續影響廣東一帶，預料本周餘下時間普遍晴朗及乾燥，內陸地區日夜溫差較大，早晚清涼。

長者安居協會昨稱，「一線通平安鐘」自上周五起一連3日接獲逾5,000多人次求助，當中逾300人送院治療，上周五單日已錄1,885人次求助，較上2個月同期多近76%。而周日送院人數達119宗，是服務熱綫中心今年至今錄得最高紀錄，更有2名分別62及71歲、本身有長期病的獨居長者在家猝死，協會呼籲獨居長者的親友盡量每日與長者聯絡2至3次。

醫生︰注意頭頸保暖 多飲暖水

天冷加上疫情，導致公院急症室求診者眾，其中仁濟醫院急症室輪候時間一度長達8小時，至昨日傍晚仍有6間醫院急症室輪候時間長逾5小時。醫管局指近日天氣轉差易誘發呼吸道疾病，呼籲病情輕微或非緊急的病人改往普通科門診或私家診所就醫，讓急症室集中處理危急個案。

東區醫院急症室擠滿求診人士

家庭醫生關嘉美稱，長者易受寒冷天氣影響，近日有不少染疫後康復的長者因上呼吸道不適求診。她指由於室溫下降，長者飲用或食用室溫保存的水或水果，都可能導致不適，建議長者多飲暖水，頸部和頭頂需做好保暖。