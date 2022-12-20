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20/12/2022

演唱會集合時裝騷 黎明稱來生做模特兒

#黎明 #演唱會
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　　【晴報專訊】黎明（Leon）一連兩場的《Drive In Ultra︰LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai Fashion Concert》前晚於中環海濱圓滿結束。表演嘉賓之一的王丹妮穿上Vivienne Tam最新一季時裝行catwalk，而Leon稱每次演出都有不同回憶，「今次有fashion show，唔知將來我有無機會行catwalk呢？一定有嘅，來生啦。模特兒上台係需要長時間訓練，無人唔辛苦嘅，最緊要開心。」

 

Leon為了今次演唱會，重新灌錄經典歌曲《那有一天不想你》。

 

　　Leon透露歌迷送的禮物，他都會珍而重之，「第一場有個歌迷送咗個公仔畀我，發現少咗隻鞋，好彩之後搵得番。」期間，台下觀眾大叫Leon，他忽然感觸表示︰「你哋唔好講嘢住，頭先有霧吹過，我好似置身海中心，咩人都無，我會將呢個畫面記喺腦海中，預祝下次見你哋唔使再戴口罩啦。」台下報以熱烈掌聲。

 

黎明與大讚王丹妮（右）歌藝出色，又指Vivienne Tam保養得宜。

 

轉載自: 晴報

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