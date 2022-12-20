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20/12/2022

鮑威爾能不揪心？

#鮑威爾 #信用卡 #壞帳率
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　　鮑威爾一直認為美就業市場勁，可持續加息。但昨文報道費城美儲局研究指出，美國政府的就業職位增長，自今年3月至6月，是報大了逾100萬個職位之數。昨日(19日)鮑威爾看到高盛的3個消息，應更揪心。

 

　　(一)高盛減花紅逾40%（圖一）

 

 

　　不單高盛會減花紅，摩根士丹利亞洲區會減花紅多至50%，而美國本土的Jefferies也考慮減花紅。

 

　　這三大經紀、投行都齊齊減花紅，反映2022年的投資市場不易為，而分分鐘是在蝕的臨界邊緣。

 

　　在美國的會計師行Ernst & Young更全減今年花紅，美金融、財務服務界經營的困苦，可想而知。

 

　　(二)高盛炒人（圖二）

 

 

　　高盛炒4000人，佔其員工數目近10%（圖三）。但炒完後，人員數目仍高於疫前，這可以是高盛之前招聘了過多人。但為甚麼會招聘多了人？應是原先看2022年生意好，但美儲局在6月之後的大加息，把市場加瓜了，高盛原預期的金蛋也被打破了。打破了高盛的金蛋，也即是打破了整個華爾街的金蛋，故高盛的減花紅、削人手，不是僅高盛要面對之難，也是整個華爾街之難。金融業是美國經濟支柱，華爾街難，即是美國經濟也難，華爾街難應是魚缸無水魚難養，華爾街的緊日子，會否帶來缺水的流動性危機？所謂流動性危機，就是唔夠錢找數。有甚麼危機？被經紀call margin，不及時補錢，就會被斬倉。雷曼爆破就是因為有人補倉不及時，帶來骨牌倒塌，金融危機了。

 

 

　　(三)持高盛信用卡人士壞帳急增，壞帳率高於次貸危機時（圖四）

 

 

　　高盛的信用卡壞帳率高達2.93%。整體而言，美國的信用借貸日多，而美居民的儲蓄日減（圖五），是這個高盛信用卡壞帳升的推手。而導致圖五現象的推手又是美國利息日高，致美國信用卡利息上升至25年來高位（圖六）。

 

(istock)

 

 

　　鮑威爾可以持續加息，結果將是上述高盛新聞的倒述。

 

民生物用股會較好

 

　　信用卡利息升，信用卡壞帳率升，美國的消費經濟受遏，信用卡發行者可以出現危機，金融機構要裁員，要減花紅，美國經濟陷衰退。

 

　　故在2023年投資者要以美國會陷衰退來投資，買乜好？燒錢而暫未見收益的股不好，此即科技股未必好；一直有穩定收益的經濟周期類股，如民生物用股會較好。

 

　　當然，如世界有突變，指突然變好，如減息則一切股都會好。

 

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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