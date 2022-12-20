愛情小說影劇裏的霸道總裁帥氣十足，但是遇到美國這種霸道老大哥，就實在浪漫不起來了。台灣在綠營執政下，死守「聯美抗中」路線，就算要淪為美國附庸，動用大筆軍費買下老大哥逼台灣收下的軍備當作保護費，這些都只能認了。但是台灣最具影響力的企業「台積電」，終究也成為了地緣政治的籌碼。

網絡梗圖諷刺蔡英文順應美國要求讓台積電赴美設廠。

12月6日，台積電到美國亞利桑那州設立新晶圓廠的裝機典禮，貴賓包括：美國總統拜登、蘋果執行長庫克和超微執行長蘇姿丰等等，大人物雲集，充分反映出台積電的地位。曾經有人比喻，台積電就像是一個「矽盾」，可以靠著無可取代的技術，像是一面盾牌保護台灣，因為全世界都需要台積電。老美的英特爾、韓國的三星，都無法跟台積電平起平坐。

新冠肺炎爆發後，全球發生史上最嚴重的晶片荒，不論你的設備和武器有多麼高科技，缺了台積電的先進晶片就無用武之地，老美頓時危機意識爆棚，不願意讓台灣控制自身的命脈。而美國也雙管齊下，對大陸使出技術管制的手段，出重手壓制大陸半導體的發展，確保自己在科技領域的主導地位。今年7月更立法「晶片與科學法案」，逐步擴大限制範圍，從根本著手對付大陸。至於台灣就容易解決了，美國一位退休高階將領公然放話，如果台海發生戰爭或類似狀況，到時美國就會出手炸掉台積電，總之絕對不能把台積電白白送給大陸。如此霸道的一番話，也只有美國能說得理直氣壯。而曾經的「矽盾」，從這時起已經宣告失效。台灣的不可取代地位，一去不返。

台積電到美國設廠並非第一次，早在1996年，就曾嘗試到華盛頓州成立WaferTech合資晶圓廠。不過生產效率低落加上缺乏供應鏈聚落支持，導致嚴重虧損，慘痛教訓讓台積電幾十年不敢再犯同樣錯誤。不過隨著全球局勢出現一隻又一隻黑天鵝，台積電再也不能僅僅專注於技術領域，2020終究決定赴美設廠，試圖在台灣政府、美國政府和客戶之間取得平衡。

台積電不光是有技術，強大的還有效率。如果在台灣建造新晶圓廠，兩年內完工生產不是問題。可是到了美國，超過兩年才進入裝機階段。而台灣人眼睜睜看著曾經的「矽盾」和「護國神山」大舉搬到美國，社會上湧現的質疑聲浪主要放在人才和技術的外移和流失。最近台灣產品銷往大陸被禁事件，鬧得沸沸揚揚的佳德鳳梨酥配方，有人據此做成梗圖，嘲諷「台積電三奈米技術可以外流，鳳梨酥配方是極機密」。從11月開始，台積電第一班包機開始出發飛往美國，看到台灣最珍貴最具價值的科技人才舉家搬遷的照片，讓許多人心情沉重。而且台積電持續擴大美國投資，金額增加到原定計劃三倍多的400億美元，從2萬片增加到5萬片，從5奈米提升到更高階的3奈米，未來恐怕只會越加越多，難免讓眾多台灣小股東憂心忡忡。

分析師幾乎一面倒的認為，去美國設廠一定會損及台積電的獲利。但是為了分散長期風險，也只能選擇去美國投資，確保核心技術能夠得到保留。說到底，還是擔憂台海的局勢。不過樂觀派認為，台積電應該還是會把核心競爭力保留在台灣。

總之，中國和美國的鬥爭，從軍事、經濟擴大到科技，受到政治壓力選擇站在美國這一邊的台積電，美國廠的部分產能，將用於美國國防供應鏈組件等敏感產品，所生產的高端晶片，也將無法銷往需求龐大的中國大陸。

台積電最後會變成「美積電」抑或「台雞店」？

根據華爾街日報最近的報導，台積電列出的建廠過程六大問題，其中之一是需要耗費高成本在美招募工程科系人才，但竟然還須送回台灣訓練一年到一年半。之後，這些老美會變身為有效率又任勞任怨的台灣工程師嘛？我個人持高度懷疑態度。當「台積電」變成「美積電」，朋友圈傳來一張照片，嘲諷未來台灣剩下的恐怕就是路邊賣烤雞的「台雞店」（國語「雞」和「積」諧音）了。



