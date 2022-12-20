「十二碼訓練法」有效提升球員入球機會！如何應用到銷售管理，令團隊完美達標？

相信無論大家喜歡足球與否，最近都不能忽略世界盃的存在。雖然筆者並非狂熱球迷，亦沒有追捧任何的球隊，但有機會也會留意一下賽事或相關的分析。

在最近就細閱到某專頁的一篇專題，談及十二碼的一些訓練管理和數據，老實說行外人看起來非常受落，亦深受啟發，用於工作上也非常合適。今次就跟大家分享一下。

在現今科技發達的時代，大數據橫行，任何的項目都能夠作出分析，包括被行外人認為最受運氣左右，技術含量最低的十二碼都有不同的分析（當然筆者看的篇章是完全否定以上說法，但筆者不是足球專家就不作評論）。而事實上在我們的日常銷售當中，運氣佔的比重亦不如我們所想，其實很多看似不可控的元素都是有根有據的，在管理的操作上我們有很大很大的發揮空間。

文中有提到幾個練習去幫助球隊各球員更有效發揮實力從而在十二碼中獲勝，現在就跟大家分享一下哪些訓練可活用到日常工作中：

文中提及要根據球員的特質和個性為他們設計屬於他們的射法和習慣，我們日常工作中都可以透過了解小組成員的特質和個性，為他們制定清晰的目標和工作習慣。一個個性內斂、喜歡作市場分析的隊員，你沒理由讓他去做路演吧？另一方面，如果同事專長是做外語的客人，你也不應讓他主動去用陌生拜訪嘗試以本地市場做唯一出路吧？故此重點是你要先了解你的隊員的強項，他們應該傾重的「焦點市場」和「接洽方式」，讓他們不要走歪路。成長的路上當然要所有方法都試盡，才知道自己的潛能，但試驗過後成功與否，就需要作為經理的你為他輔導和分析了。

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文中亦有提及如何循序漸進地讓球員練習，由沒有守門員到被騷擾的情況下進行試射。我們日常中也可以就住同事的強項和焦點市場作重點的培訓，例如作演練（drilling）、為他們各自己的焦點市場訂制不同的接洽對白及演示的物料（sales kit），使他們在銷售時更便捷更有信心及得心應手。

文中其中一個最大的啟發是開始射十二碼前教練如何運用那段時間，提升球員的心理狀態，從而為最後的攻防帶來正面作用。事實上在日常工作中團隊成員之間都會有很多互動，很容易互相影響，有時有某成員能簽大單也會引發其他成員去開拓新的可能性，故此作為經理的你要慎重地點將，使你的團隊中有一至兩人盡快跑出提早到達目標，設立團隊的標竿。雖然基於水桶理論，你的團隊的實力是取決於最矮小的那一塊木板（如果不明白的話可以參考之前有提及的篇章），但你的團隊行進速度有多快，有時也取決於最優秀的那位為整個團隊設立的標準。正如上一次的篇章所述，大多數人是看到希望才堅持，同樣地，看到成功例子大家才會更容易去突破極限。所以從管理角度而言，你是否有重點栽培到你的「大將」將會決定你的團隊能行走多遠。

最後，希望大家能把握最後一周，像美斯一樣為自己圓夢，完美地為2022作結！