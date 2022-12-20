香港10大YouTube頻道廣告收入 / 訂閱人數排行榜！訂閱人數多唔等於賺最多？估算廣告收入第1名竟然係佢！

相信不少人在空餘時間，都會看看YouTube，很多人好奇到底YouTuber製作影片到底可以賺到多少。今次編輯利用了noxinfluencer估算了香港YouTube頻道的訂閱人數排行榜及一個月YouTube影片廣告收入，雖然未必準確，但都可以作一個參考。想成為YouTuber的朋友，一定要留意啊！

10大YouTube Channel訂閱人數排行榜



第1名. emi wong - 577萬

第2名.Coffee林芊妤 - 168萬

第3名.點Cook Guide – 110萬

第4名.JASON – 103萬

第5名.笑波子– 93萬

第6名.memehongkong – 85.6萬

第7名.Mira's Garden – 73.6萬 、Torres Pit托哥– 73.6萬

第9名.〈職人吹水〉SingSingKitchen – 72.8萬

第10名.越煮越好Very Good – 69.8萬

emi wong YouTube頻道(圖片來源：emi wong YouTube截圖)

JASON YouTube頻道(圖片來源：JASON YouTube頻道截圖)

在10大YouTube 頻道訂閱人數排行榜中，首3名分別為：以英語為主的瑜珈教學頻道emi wong有577萬訂閱、受不少女生喜愛的瑜珈教學頻道Coffee林芊妤有168萬訂閱及個人烹飪頻道點Cook Guide有110萬訂閱。

點Cook Guide (圖片來源：點Cook GuideYouTube截圖)

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