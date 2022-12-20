【etnet chill賞你】SSC及MCPOne冬日窩心香氛禮盒

聖誕節想消費，但唔想製造咁多垃圾？過一個「綠」色聖誕絕對係個好選擇！上水中心購物商場（SSC）及 新都城中心一期（MCPOne）帶嚟【Wonderful X’mas 聖誕嘉年華】，除咗有摩天輪、旋轉木馬兩大打卡位，仲有逾30多個人氣特色手作、環保產品攤檔齊集。 參加我哋etnet Chill嘅遊戲，仲有機會可以攞到SSC及MCPOne冬日窩心香氛禮盒！即刻跟住下面詳情玩遊戲啦！ ！



----------------------------------------------------------------------

問題：過聖誕節時，有咩方法可以減少浪費？

----------------------------------------------------------------------



參加方法：

1. Like/讚好 etnet Chill Facebook 專頁

2. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel (https://bit.ly/33BXZCh )

3. 於表格內填妥個人資料：https://bit.ly/3hESlZY











備註:



- 獎品：冬日窩心香氛禮盒 (共15份)



- 截止日期：2022年12月26日 (截至晚上11:59)



- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。







活動條款及細則:

1. 活動將於2022年12月20日至12月26日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的15名參加者將獲得冬日窩心香氛禮盒乙份(名額共15個) 。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。 如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。