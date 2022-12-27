過去幾年一檔又一檔虛擬貨幣爆煲，最新當然是全球第二大的虛擬貨幣交易所FTX破產，其總裁班克曼，走佬到巴哈馬，結果被捕。完全無法明白，喂，呢個風頭火勢時候，港交所(00388)竟然大鑼大鼓推虛擬貨幣ETF（將投資產品打包證券化）？虛擬貨幣，N咁多學者或金融權威指出過（當然係傳統保守啲啦！），此乃「龐氏騙局」化身，在香港，就是街頭的「魚蝦蟹」騙局，空手入白刃，引貪心水魚入籠，起初條條養到肥嘟嘟，到冇晒警覺性時就一二三劏之，主事人盡掠現金散水。FTX個局就百分百應晒。佢剛剛爆煲，你港交所就谷虛擬貨幣ETF？你話我話都得嘞，真係有點財迷心竅感覺喎！

任何資本主義都市，都會騙子如麻，專門找尋貪心又無知的「水魚」。

昨晚，又有個「純情少女」M妹（其實係阿嬸）拉我問：「碌Sir，究竟乜係虛擬貨幣？乜係『龐氏騙局』呢？點解後者玩咗幾十年，仍有不少名人上當的呢？佢哋不少受過高等教育㗎喎！」

虛擬貨幣的設計，最方便騙徒開局撳水魚。

「M妹，受過高等教育同唔等於冇人性中之貪婪。一貪，就會失去理性判斷能力㗎喇！」我嘗試用童話故事解釋：「嗱，講個故事嚟聽啦！從前，有個貌似誠實的商人，去到一條落後鄉村，見到大量野生猴子，靈機一觸，四圍大嗌『邊個捉到一隻，我比$200買！』」

村民心諗「呢條友都傻傻地，野猴用$200收買？咁就快啲賺盡佢喇！」這個「傻佬收買野猴」故事，很快瘋傳到附近村落。此時，商人加碼大嗌「猴子就快冇曬，我加碼到$600一隻！」

嘩！今次，城市開始有人湧到鄉郊捉猴子。果然，野生猴子愈來愈少。商人又大嗌「我真的好需要野猴，決定加到$1000一隻！」

$1000？立即連已發展的大城市內一眾教授、學者、醫生……也加入這個捉野猴狂潮。突然，商人宣布度假去，但承諾返嚟時，會加碼到$2000買野猴。佢不在時，由副手會睇住已經買入的野猴。

商人離開後，「奸」的助手鬼祟公布：「趁老闆不在，我$1200隻出售佢收埋的嘢猴子俾大家，你哋可以在老闆返嚟時，以$2000再賣俾佢，每隻淨賺$800！」

貪婪的「捉猴者」人人搶住用$1200買猴子，一心諗住隻隻穩賺800。

點知……一覺醒來，「奸」的助手 不見了，商人，更煙沒人間。呢呢呢，呢個就正是「龐氏騙局」了。

請大家apply落所有你在成長過程所碰到及親身經歷的騙局，是否大同小異呢？

虛擬貨幣如此多漏洞，港交所竟推出ETF? 為乜？

其實，「龐氏騙局」方法，萬變不離其宗。變的只是「商人」、「野猴」、「助手」等等的包裝。而被㩒的「水魚」，則永恒是一班貪婪的人！

龎氏騙局手法，應是「普通常識」，早早大量書籍及電影介紹，若你仍上當，真的「幫你唔到」嘞！

虛擬貨幣，憑乜值幾萬美元？呃鬼食豆腐乎？參與這個局者，個個想別人接火棒，以為走得甩。老友，你又貪又懵，我絕對不會祝你好運！