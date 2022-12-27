  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

27/12/2022

一散水，屍橫遍野

#退休 #理財 #虛擬貨幣 #龐氏騙局 #FTX #ETF
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　過去幾年一檔又一檔虛擬貨幣爆煲，最新當然是全球第二大的虛擬貨幣交易所FTX破產，其總裁班克曼，走佬到巴哈馬，結果被捕。完全無法明白，喂，呢個風頭火勢時候，港交所(00388)竟然大鑼大鼓推虛擬貨幣ETF（將投資產品打包證券化）？虛擬貨幣，N咁多學者或金融權威指出過（當然係傳統保守啲啦！），此乃「龐氏騙局」化身，在香港，就是街頭的「魚蝦蟹」騙局，空手入白刃，引貪心水魚入籠，起初條條養到肥嘟嘟，到冇晒警覺性時就一二三劏之，主事人盡掠現金散水。FTX個局就百分百應晒。佢剛剛爆煲，你港交所就谷虛擬貨幣ETF？你話我話都得嘞，真係有點財迷心竅感覺喎！

 

任何資本主義都市，都會騙子如麻，專門找尋貪心又無知的「水魚」。

 

　　昨晚，又有個「純情少女」M妹（其實係阿嬸）拉我問：「碌Sir，究竟乜係虛擬貨幣？乜係『龐氏騙局』呢？點解後者玩咗幾十年，仍有不少名人上當的呢？佢哋不少受過高等教育㗎喎！」

 

虛擬貨幣的設計，最方便騙徒開局撳水魚。

 

　　「M妹，受過高等教育同唔等於冇人性中之貪婪。一貪，就會失去理性判斷能力㗎喇！」我嘗試用童話故事解釋：「嗱，講個故事嚟聽啦！從前，有個貌似誠實的商人，去到一條落後鄉村，見到大量野生猴子，靈機一觸，四圍大嗌『邊個捉到一隻，我比$200買！』」

 

　　村民心諗「呢條友都傻傻地，野猴用$200收買？咁就快啲賺盡佢喇！」這個「傻佬收買野猴」故事，很快瘋傳到附近村落。此時，商人加碼大嗌「猴子就快冇曬，我加碼到$600一隻！」

 

　　嘩！今次，城市開始有人湧到鄉郊捉猴子。果然，野生猴子愈來愈少。商人又大嗌「我真的好需要野猴，決定加到$1000一隻！」

 

　　$1000？立即連已發展的大城市內一眾教授、學者、醫生……也加入這個捉野猴狂潮。突然，商人宣布度假去，但承諾返嚟時，會加碼到$2000買野猴。佢不在時，由副手會睇住已經買入的野猴。

 

　　商人離開後，「奸」的助手鬼祟公布：「趁老闆不在，我$1200隻出售佢收埋的嘢猴子俾大家，你哋可以在老闆返嚟時，以$2000再賣俾佢，每隻淨賺$800！」

 

　　貪婪的「捉猴者」人人搶住用$1200買猴子，一心諗住隻隻穩賺800。

 

　　點知……一覺醒來，「奸」的助手 不見了，商人，更煙沒人間。呢呢呢，呢個就正是「龐氏騙局」了。

 

　　請大家apply落所有你在成長過程所碰到及親身經歷的騙局，是否大同小異呢？

 

虛擬貨幣如此多漏洞，港交所竟推出ETF? 為乜？

 

　　其實，「龐氏騙局」方法，萬變不離其宗。變的只是「商人」、「野猴」、「助手」等等的包裝。而被㩒的「水魚」，則永恒是一班貪婪的人！

 

 

龎氏騙局手法，應是「普通常識」，早早大量書籍及電影介紹，若你仍上當，真的「幫你唔到」嘞！

 

　　虛擬貨幣，憑乜值幾萬美元？呃鬼食豆腐乎？參與這個局者，個個想別人接火棒，以為走得甩。老友，你又貪又懵，我絕對不會祝你好運！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #虛擬貨幣 #龐氏騙局 #FTX #ETF

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk