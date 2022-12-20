美非峰會和非洲地緣政治惡夢

上周美國總統拜登在華盛頓舉行八年來首次「美非峰會」，共40個國家50位非洲領袖參加，正當中美鬥爭劇烈，而非洲又是中國最積極開拓的大陸，拜登這個舉動自然引起國際媒體關注。大家都在猜測，非洲會否變成新的冷戰棋子？



「美非峰會」八年前原由奧巴馬一手發起，接著特朗普上台，他在一次私密電話被人竊聽到，他稱非洲為「沆糞」，而他也的確鄙視非洲，他在任期間美國和非洲關係跌到低點，美非峰會被凍結。

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拜登恢復美非峰會，並隆而重之，當然是衝著中國而來。不過，今年初當聯合國就俄烏戰爭投票譴責俄羅斯時，非洲竟然有大部份國家選擇中立，令拜登猛然醒覺，美國是時候修復和非洲的關係，聯非抗中俄。



可是，拜登在峰會中非常小心翼翼避談中國，以免給人口實強迫非洲國家靠邊站。他只談建設，除大灑550億投資外，也邀請非洲聯盟(AU)加入G20，並承諾推動非洲有代表加入聯合國安理會。



雖然如此，美國國防部部長奧斯汀最後還是在峰會中，批評了中俄可能成為非洲的不穩定因素。他這些論點早反映在白宮今年8月公布的《美國撒哈拉以南非洲戰略》(U.S. Strategy Toward Sub-Saharan Africa)文件中。



事實上，對非洲人民來說，過去這麼多年以來，地緣政治早巳是他們最大的惡夢，大國在這個大陸上的角逐和博奕，造成了非洲大陸一直動盪不安。非洲人民不禁問：難道非洲只是個單純的地緣角力戰場，非洲人的命運必然要靠他國來決定？



在今次峰會中，儘管拜登說得如何冠冕堂皇，其焦點還是在地緣政治上，無論美國的民主黨或是共和黨政府，都沒有分別，他們只視非洲如一場資源大戰，過去和現在也是如此。在這方面，我們得從歷史上看。



有研究經濟歷史的專家都明白，非洲的豐富天然資源在過去推動了全球經濟，無論是用於製造可口可樂的可樂，還是用於投在廣島那顆原子彈中的鈾，一樣來自非洲。非洲的資源為全球經濟服務的歷史由來已久。我們甚至可以說，歐美乃是靠著非洲的資源推動了工業化。



不幸的是，非洲並沒有從西方的工業化中受益，只有世世代代被剝削和邊沿化，這反映了全球經濟結構極度之不公。在大國眼中，要征服和控制非洲的天然資源至為重要，這不僅可助他們工業化，並可強化他們的軍事助他們擴張勢力。



試想想，美國與非洲有90%的貿易涉及石油、天然氣和採礦業，而在可採資源的地區裏，必定存有軍事利益，無論從殖民時代到新殖民時代，不分哪個大國，軍火利益成主導力量，這同時也是非洲的惡夢。



以索馬里為例，在整個舊冷戰期間，當時的蘇聯和美國都在爭奪索馬里北部的鈾礦，以及其具重要貿易及戰略地位的海峽地區，並爭相向索馬里傾銷武器，這令該國變得無法治理，而且使得非洲國家之間的衝突更加激烈。



軍事力量的角力推動大國加速榨取非洲的化石燃料，並積極開發更多的資源渠道，從而助長非洲氣候危機。早前在埃及舉行的聯合國氣候高峰會，非洲代表已就此高呼，大國的工業軍國主義在非洲所做成的破壞，卻要由非洲社區付出最沉重的代價。



今次美非峰會有為過去的錯誤撥亂反正嗎？當然沒有，美國仍然著眼於如何和中俄角逐於非洲大陸，地緣政治的惡夢在非洲揮之不去。